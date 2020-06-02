Зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції і стрілянина в Броварах стали приводами для відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. У Верховній Раді вже почали збирати підписи через це. За якою процедурою можна звільнити голову МВС – читайте далі.

Правник Микола Сірий в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі сказав, що в дискусії про відставку Арсена Авакова більше політики. За його словами, згідно з Конституцією, недовіру можна оголосити уряду в цілому, що власне передбачає офіційне збирання підписів.

До слова "Євросолідарність" та "Батьківщина" не дадуть підписів на відставку Авакова

"Всі інші форми політичної співпраці та консультації, зокрема збирання підписів на підтримку окремих міністрів чи проти них – це допустимі парламентські форми політичної діяльності, але вони перебувають за межами конституційної форми звільнення", – зазначив він.

Микола Сірий зазначив, якщо фракція чи депутат зареєструє постанову про звільнення якогось міністра і її підтримають, то буде підійматись питання про відставку.

Чому "Голос" збирає аж 150 підписів

Збирання 150 підписів – це інша процедура. Це процедура, яка стосується недовіри в цілому до уряду, щодо окремих міністрів такої процедури непередбачено, і вона була б нелогічною, зазначив правник.

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"Зважаючи на сьогоднішню політичну ситуацію, та зважаючи на те, що в парламенті монобільшість, мабуть, шанси є невеликі. Бувають подібні ситуації, коли в країні діє коаліційний уряд. Тоді вага окремого міністра значно підвищується, і питання фігури одного міністра може бути центром політичних домовленостей", – додав експерт.