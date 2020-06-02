Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции и стрельба в Броварах стали еще одними поводами для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. В Верховной Раде уже начали собирать подписи за это. По какой процедуре можно уволить главу МВД – читайте дальше.

Юрист Николай Сирый в эфире программы "О главном" на 24 канале сказал, что в дискуссии об отставке Арсена Авакова больше политики. По его словам, согласно Конституции, недоверие можно объявить правительству в целом, что собственно предусматривает официальный сбор подписей.

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"Все другие формы политического сотрудничества и консультации, в том числе сбор подписей в поддержку отдельных министров или против них – это допустимые парламентские формы политической деятельности, но они находятся за пределами конституционной формы увольнения", – отметил он.

Николай Сирый отметил, что если фракция или депутат зарегистрирует постановление об увольнении какого-то министра и его поддержат, то будет подниматься вопрос об отставке.

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Сбор 150 подписей – это другая процедура. Это процедура, которая касается недоверия в целом к правительству, в отношении отдельных министров такая процедура не предусмотрена, и она была бы нелогичной, отметил юрист.

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"Учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, и учитывая то, что в парламенте монобольшинство, видимо шансы есть небольшие. Бывают подобные ситуации, когда в стране действует коалиционное правительство. Тогда вес отдельного министра значительно повышается, и вопрос фигуры одного министра может быть центром политических договоренностей", – добавил эксперт.