Про це Антоніу Гутерреш заявив американським журналістами. Крім цього, він також опублікував допис про Бучу на своїй сторінці у твітері.

Як генсек ООН відреагував на звірства росіян

"Я глибоко шокований фотографіями мирних жителів, вбитих у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до ефективної відповідальності", – написав посадовець.

Що цьому передувало

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав ООН негайно відреагувати на жахіття, які росіяни творили у Бучі. Він підкреслив, що після цих моторошний подій організація має або виключити Росію зі своїх лав, або ж натомість саморозпуститися.

"5 березня відбудеться позачергове засідання Радбезу ООН. Будь-який текст, який прочитає Небензя (російський дипломат –24 канал) або його поплічник – написаний кров'ю закатованих у Бучі", – наголосив Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

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