Невідомі розпорошили газ у школі Чернігова: дев'ять дітей госпіталізували
В одному із навчальних закладів Чернігова невідомі розпорошили газ із балончика у шкільному туалеті. Вчителі, відчувши характерний запах, одразу зупинили навчальний процес та евакуювали дітей.
Та попри швидке реагування, деяким таки стало зле. Дев'ятьох учнів госпіталізували, вони скаржилися на першіння в горлі та запаморочення.
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Зараз вони почуваються краще, двоє з них вже вдома. Стан решти 7, за словами медиків, задовільний.
На місці пригоди були взяли проби повітря, небезпечних речовин не виявили. Поліція, яка теж була викликана на місце, веде опитування з метою встановлення того, хто це зробив. За попереднью інофрмацією, газ розпилили діти.
Чим небезпечні газові балончики?Газові балончики містять речовини, які в малих дозах викликають подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкірних покровів. Розпилювання аерозолю в обличчя є небезпечним хімічним опіком носової порожнини і очей. У дітей, які страждають на алергію або астму, газ може спровокувати напад.
Що робити, якщо ви потрапили під "газову атаку"?
- не треба терти руками обличчя і очі, це тільки збільшить площу ураження;
- сухою серветкою чи ганчіркою промокнути подразнюючу речовину;
- не відкривати очі через силу, при можливості почніть моргати (для утворення сльозової речовини);
- промити очі і шкіру 2% розчин бікарбонату натрію (харчова сода);
- для допомоги очам можна використовувати краплі для очей.