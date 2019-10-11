Невідомі розпорошили газ у школі Чернігова: дев'ять дітей госпіталізували

В одному із навчальних закладів Чернігова невідомі розпорошили газ із балончика у шкільному туалеті. Вчителі, відчувши характерний запах, одразу зупинили навчальний процес та евакуювали дітей.

Та попри швидке реагування, деяким таки стало зле. Дев'ятьох учнів госпіталізували, вони скаржилися на першіння в горлі та запаморочення.

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Зараз вони почуваються краще, двоє з них вже вдома. Стан решти 7, за словами медиків, задовільний.

На місці пригоди були взяли проби повітря, небезпечних речовин не виявили. Поліція, яка теж була викликана на місце, веде опитування з метою встановлення того, хто це зробив. За попереднью інофрмацією, газ розпилили діти.

Чим небезпечні газові балончики?Газові балончики містять речовини, які в малих дозах викликають подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкірних покровів. Розпилювання аерозолю в обличчя є небезпечним хімічним опіком носової порожнини і очей. У дітей, які страждають на алергію або астму, газ може спровокувати напад.

Що робити, якщо ви потрапили під "газову атаку"?