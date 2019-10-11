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      Невідомі розпорошили газ у школі Чернігова: дев'ять дітей госпіталізували

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      Невідомі розпорошили газ у школі Чернігова
      Невідомі розпорошили газ у школі Чернігова / facenews.ua

      В одному із навчальних закладів Чернігова невідомі розпорошили газ із балончика у шкільному туалеті. Вчителі, відчувши характерний запах, одразу зупинили навчальний процес та евакуювали дітей.

      Та попри швидке реагування, деяким таки стало зле. Дев'ятьох учнів госпіталізували, вони скаржилися на першіння в горлі та запаморочення.

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      Зараз вони почуваються краще, двоє з них вже вдома. Стан решти 7, за словами медиків, задовільний. 

      На місці пригоди були взяли проби повітря, небезпечних речовин не виявили. Поліція, яка теж була викликана на місце, веде опитування з метою встановлення того, хто це зробив. За попереднью інофрмацією, газ розпилили діти. 

      Чим небезпечні газові балончики?Газові балончики містять речовини, які в малих дозах викликають подразнення слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкірних покровів. Розпилювання аерозолю в обличчя є небезпечним хімічним опіком носової порожнини і очей. У дітей, які страждають на алергію або астму, газ може спровокувати напад.

      Що робити, якщо ви потрапили під "газову атаку"?

      • не треба терти руками обличчя і очі, це тільки збільшить площу ураження;
      • сухою серветкою чи ганчіркою промокнути подразнюючу речовину;
      • не відкривати очі через силу, при можливості почніть моргати (для утворення сльозової речовини);
      • промити очі і шкіру 2% розчин бікарбонату натрію (харчова сода);
      • для допомоги очам можна використовувати краплі для очей.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Чернігова Здорове життя
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