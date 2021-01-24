Очолював наркоімперію: у Нідерландах затримали одного з найвідоміших наркобаронів
Одного з найрозшукуваніших наркобаронів Чі Лопа затримали у Нідерландах. Він керував азійським наркосиндикатом.
Як спіймали наркоділка
Чоловіка затримали на запит австралійської поліції. Про це повідомляє The Guardian. Правоохоронці розслідували торгівлю наркотиками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Сума сягала 70 мільярдів доларів на рік.
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В аеропорту поряд з Амстердамом поліція затримала Лопа. Жодних інцидентів під час цього не було. Далі наркобарона мають екстрадувати.
Хто такий Чі Лоп
- Чоловік народився у Китаї, але є громадянином Канади. Наразі йому 57 років.
- За версією слідства, Лоп очолює наркосиндикат відомий як "Сем Гор" або "Компанія".
- Вартість наркоімперії Лопа оцінюють понад 20 мільярдів доларів.
- При цьому чоловіка порівнюють з мексиканським наркобароном Ель Чапо.
Що таке "Сем Гор"?Синдикат, що займається незаконним обігом наркотиків: героїном, кетаміном, синтетичними наркотиками тощо. "Сем гор" може контролювати до 40% ринку метамфетаміну в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Учасники синдикату співпрацюють з наркоділками з Камбоджі, Лаосу, Таїланду, Австралії, Кореї, Японії.
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