Одного з найрозшукуваніших наркобаронів Чі Лопа затримали у Нідерландах. Він керував азійським наркосиндикатом.

Як спіймали наркоділка

Чоловіка затримали на запит австралійської поліції. Про це повідомляє The Guardian. Правоохоронці розслідували торгівлю наркотиками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Сума сягала 70 мільярдів доларів на рік.

Читайте також Українка везла 70 тисяч таблеток з Йорданії для виготовлення наркотиків: її арештували

В аеропорту поряд з Амстердамом поліція затримала Лопа. Жодних інцидентів під час цього не було. Далі наркобарона мають екстрадувати.

Хто такий Чі Лоп

Чоловік народився у Китаї, але є громадянином Канади. Наразі йому 57 років.

За версією слідства, Лоп очолює наркосиндикат відомий як "Сем Гор" або "Компанія".

Вартість наркоімперії Лопа оцінюють понад 20 мільярдів доларів.

При цьому чоловіка порівнюють з мексиканським наркобароном Ель Чапо.