Возглавлял наркоимперию: в Нидерландах задержали одного из самых известных наркобаронов
Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Чи Лопа задержали в Нидерландах. Он руководил азиатским наркосиндикатом.
Как поймали наркодельца
Мужчину задержали по запросу австралийской полиции. Об этом сообщает The Guardian. Правоохранители расследовали торговлю наркотиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сумма достигала 70 миллиардов долларов в год.
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В аэропорту рядом с Амстердамом полиция задержала Лопа. Никаких инцидентов во время этого не было. Далее наркобарона должны экстрадировать.
Кто такой Чи Лоп
- Мужчина родился в Китае, но является гражданином Канады. Сейчас ему 57 лет.
- По версии следствия, Лоп возглавляет наркосиндикат известный как "Сэм Гор" или "Компания".
- Стоимость наркоимперии Лопа оценивают более 20 миллиардов долларов.
- При этом мужчину сравнивают с мексиканским наркобароном Эль Чапо.
Что такое "Сэм Гор"?
Синдикат, занимающийся незаконным оборотом наркотиков: героином, кетамином, синтетическими наркотиками и тому подобным. "Сэм гор" может контролировать до 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участники синдиката сотрудничают с наркодельцами из Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Австралии, Корее, Японии.
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