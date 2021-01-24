Одного из самых разыскиваемых наркобаронов Чи Лопа задержали в Нидерландах. Он руководил азиатским наркосиндикатом.

Как поймали наркодельца

Мужчину задержали по запросу австралийской полиции. Об этом сообщает The Guardian. Правоохранители расследовали торговлю наркотиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сумма достигала 70 миллиардов долларов в год.

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В аэропорту рядом с Амстердамом полиция задержала Лопа. Никаких инцидентов во время этого не было. Далее наркобарона должны экстрадировать.

Кто такой Чи Лоп

Мужчина родился в Китае, но является гражданином Канады. Сейчас ему 57 лет.

По версии следствия, Лоп возглавляет наркосиндикат известный как "Сэм Гор" или "Компания".

Стоимость наркоимперии Лопа оценивают более 20 миллиардов долларов.

При этом мужчину сравнивают с мексиканским наркобароном Эль Чапо.