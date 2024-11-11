Інцидент трапився на стоянці вантажівок у муніципалітеті Оберрот. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

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Про інцидент погодився розповісти 38-річний водій з Румунії Іонут Б. Він стався на стоянці вантажівок у муніципалітеті Оберрот в районі Швебіш-Галль.

Увечері в суботу, четверо водіїв розпивали алкоголь. Іонут попросив колег зробити музику тихіше, але ті проігнорували прохання та продовжили гучно розмовляти та сміятися. Згодом темою дискусій стала війна в Україні й роль Росії.

Близько 20:15 за місцевим часом сварка посилилася й перейшла в бійку, повідомила поліція виданню Spiegel. 34-річний українець загинув.

Трьох інших учасників, віком 35, 41 і 45 років, було заарештовано. Один із них є громадянином Узбекистану. Поліція розслідує, хто саме причетний до смерті українця.