Инцидент произошел на стоянке грузовиков в муниципалитете Оберрот. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Об инциденте согласился рассказать 38-летний водитель из Румынии Ионут Б. Он произошел на стоянке грузовиков в муниципалитете Оберрот в районе Швебиш-Галль.

Вечером в субботу, четверо водителей распивали алкоголь. Ионут попросил коллег сделать музыку тише, но те проигнорировали просьбу и продолжили громко разговаривать и смеяться. Впоследствии темой дискуссий стала война в Украине и роль России.

Около 20:15 по местному времени ссора усилилась и перешла в драку, сообщила полиция изданию Spiegel. 34-летний украинец погиб.

Трое других участников, в возрасте 35, 41 и 45 лет, были арестованы. Один из них является гражданином Узбекистана. Полиция расследует, кто именно причастен к смерти украинца.