Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Цікаво Українці мають жити довше, – Зеленський презентував програму "Здорова Україна"

РНБО може посилити карантин

Джерело: фейсбук Михайла Радуцького

Міністерство охорони здоров'я починає боротьбу з "індійським" штамом коронавірусу – "Дельта". Адже є ризик, що цей найнебезпечніший COVID-19 дійде до України. Тому 23 червня Рада нацбезпеки та оборони розгляне нову загрозу. За словами очільника парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, відомство може посилити карантин.

Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива,

– зазначив чиновник.

Як можуть посилити карантин

Повернуть обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні;

посилять контроль за дотриманням карантину;

максимально прискорять вакцинацію.

Зауважимо, наразі вся Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Після повернення з-за кордону українці вже не повинні здавати тест на COVID-19 та проходити самоізоляцію.

Радуцький також наголосив, що слід продовжити інтенсивну підготовку опорних лікарень до четвертої хвилі пандемії.

Що відомо про штам "Дельта" ВООЗ заявила, що цей штам забере життя найуразливіших груп населення. Все тому, що він у 1,6 раза заразливіший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза збільшує ризик реанімації при інфікуванні. В Україні наразі немає можливості самостійно виявляти "Дельту".

Джерело: ВООЗ заявила, що цей штам забере життя найуразливіших груп населення. Все тому, що він у 1,6 раза заразливіший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза збільшує ризик реанімації при інфікуванні. В Україні наразі немає можливості самостійно виявляти "Дельту".Джерело: Офіс Президента



Головне про карантин в Україні / Джерело: Кабмін / Інфографіка 24 каналу

Зеленський телефоном поговорив з Меркель

Джерело: Офіс Президента

У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні президент Володимир Зеленський телефоном поговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Вони відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території України, а також збереження пам'яті про жертви.

Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися,

– наголосив Президент України.

Канцлерка запросила Зеленського у Берлін

Меркель запросила українського колегу найближчим часом відвідати Берлін для обговорення низки питань двосторонніх відносин. Крім того, мовиться і про мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Зверніть увагу! Меркель подзвонила також і президенту Росії Володимиру Путіну. Вона розпитала його про зустріч з очільником Білого дому Джо Байденом.

Рекомендуємо Долар неочікувано росте: що буде з гривнею цього тижня

З'явилися деталі вибуху у Білогородці

Джерело: 24 канал

Слідчі з'ясували, що вибух та пожежа у житловому будинку в Білогородці на Київщині не випадкова детонація боєприпасів. Насправді все підлаштував 43-річний моряк, аби приховати вбивство.

Вбивця вирізав жертві серце

На тілі померлого, нібито внаслідок пожежі, знайшли сліди насильницької смерті. За даними правоохоронців, вбивця перерізав ножем чоловіку горло і тричі вдарив у груди. Згодом він вирізав жертві серце та частину легень.

Далі нападник нібито облив труп невідомою речовиною, яка й призвела до вибуху та пожежі.

Підозрюваного затримали

На щастя, поліцейські затримали підозрюваного у злочині та помістили у СІЗО. Відомо, що він мешкав у сусідньому будинку. Ймовірний нападник працює моряком, а його сім'я живе у тимчасово окупованому Криму.

Правоохоронці готують чоловіку підозру за двома статтями:

умисне вбивство,

знищення майна загальнонебезпечним способом.

Мотиви вбивства наразі невідомі.

Головне про вибух у Білогородці

Трагедія трапилася 21 червня о 13:20 на 5-поверсі. У будинку спалахнув вибух, а після нього – пожежа. Внаслідок цього постраждало 8 людей, серед них 13-річна дитина.

Пожежу ліквідовували 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Важливо На наступні 3 дні: в Україні оголосили пожежну небезпеку

Україну накрила пилова буря

Джерело: BBC

Частиною України 21 – 22 червня пронеслася пилова буря. Небезпечне явище зафіксували у 3 областях:

Київській,

Чернігівській,

Полтавській.

Дивіться відео пилової бурі над Лубнами:

Причини явища

Однією з версій є те, що пилові бурі виникли внаслідок сильної спеки. Однак фахівці більше схиляються до того, що це явище "прийшло" в Україну з Середньої Азії. За словами українського метеоролога Валерія Латуха, бурю нанесло з Астраханських напівпустельних степів.



Україною пронеслася пилова буря / Фото BBC

Через бурю у частині районів Києва була погіршена видимість. Мешканці міста скаржаться на ускладнене дихання.



Пилова буря над Києвом / Фото 24 каналу