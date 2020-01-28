Обвинуваченого у теракті в Стамбулі можуть засудити до майже 2 400 років ув'язнення

У Туреччині триває судовий процес щодо Абдулкадіра Машаріпова – громадянина Узбекистану, обвинуваченого в організації теракту у Стамбулі трирічної давнини. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує 2 тисячі 385 років за ґратами.

За вбивство 39 людей у новорічну ніч 1 січня 2017 року прокурор просить для Машаріпова 40 довічних ув'язнень. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Загалом громадянину Узбекистану загрожує 2 тисяч 385 років за ґратами – 15 років за участь у терористичній групі і ще 2 тисячі 370 років за вбивства 39 людей (приблизно по 92 роки за кожне).

В обвинувальному висновку правоохоронців загалом є 58 підозрюваних осіб. З них 18 людей перебувають під вартою, а ще вісьмох прокурори вимагають виправдати.

Зокрема, у списку підозрюваних у підготовці та організації теракту є дружина Машаріпова Заріна Нуруллаєва та ще троє ймовірних співучасників.

Що відомо про теракт у Стамбулі?Теракт у Стамбулі трапився у новорічну ніч 1 січня 2017 року. В одному з нічних клубів міста стрілець застрелив охоронця, а пізніше відкрив вогонь всередині.



Внаслідок стрілянини загинули 39 осіб, а ще 69 – отримали поранення різноманітної важкості. Найбільше загиблих були громадянами Туреччини та Саудівської Аравії.



Стамбульський стрілець Абдулкадір Машаріпов