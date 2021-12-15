Хлопчик вдома був самий. Про це повідомили у поліції 15 грудня.
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На Донеччині депутат ймовірно вистрибнув з вікна
У поліцію про випадок повідомив місцевий мешканець орієнтовно об 11:40 15 грудня.
Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна 5 поверху. Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома сам,
– мовиться у повідомленні.
З дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".
Однак поліція перевіряє й інші версії трагедії. Видання "Вчасно" написало, що, за неперевіреною інформацією ЗМІ, чоловік був:
- депутатом міської ради;
- а також начальником відділу освіти Селидівської міської ради.
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