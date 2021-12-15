Хлопчик вдома був самий. Про це повідомили у поліції 15 грудня.

Читайте також Вистрибнув з вікна казарми у Львові: мама загиблого солдата не вірить в офіційну версію

На Донеччині депутат ймовірно вистрибнув з вікна

У поліцію про випадок повідомив місцевий мешканець орієнтовно об 11:40 15 грудня.

Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна 5 поверху. Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома сам,
– мовиться у повідомленні.

З дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Однак поліція перевіряє й інші версії трагедії. Видання "Вчасно" написало, що, за неперевіреною інформацією ЗМІ, чоловік був:

  • депутатом міської ради;
  • а також начальником відділу освіти Селидівської міської ради.

Останні трагічні інциденти: коротко

У Сумах з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дитина – дивіться відео