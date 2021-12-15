Мальчик дома был один. Об этом сообщили в полиции 15 декабря.

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В Донецкой области депутат предположительно выпрыгнул из окна

В полицию о случившемся сообщил местный житель ориентировочно в 11:40 15 декабря.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна 5 этажа. Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома один,

– говорится в сообщении.

С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи. Правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье о преднамеренном убийстве с отметкой "самоубийство".

Однако полиция проверяет и другие версии трагедии. Издание "Вчасно" написало, что, по непроверенной информации СМИ, мужчина был:

депутатом городского совета;

а также начальником отдела образования Селидовского городского совета.

Последние трагические инциденты: коротко

14 декабря в Днепропетровской области в лесополосе нашли убитым военного. Правоохранители задержали подозреваемых в преступлении. Предварительно – это военнослужащие той же части.

3 декабря в Черниговской области погиб полицейский. Мужчине было 37 лет. По непроверенным данным, выстрел мог совершить его кум – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.

В ноябре на Волыни покончил с собой ветеран АТО. Он ушел воевать в 21 год и был одним из 14 бойцов, выживших после тяжелых боев вблизи Волновахи.

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