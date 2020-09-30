Печінка велика трудівниця. Вона пропускає через себе і очищає близько 500 (!) літрів крові щодня.

Печінка виконує свою відповідальну роботу кожен день. Часто кажуть, що печінка очищає організм. Це правда, печінка головний орган, який знешкоджує багато токсичних речовин і разом з жовчю виводить їх з організму. З цієї причини надмірності, які ми собі дозволяємо тягарем лягають на неї.

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Але робота печінки цим не обмежується. Вона бере участь у травленні, виробляє жовч, в ній відбувається синтез деяких білків і жирів та запасається глюкоза у вигляді глікогену. Важлива роль в метаболізмі холестерину і тригліцеридів – близько 80% холестерину виробляється в печінці.

Печінка велика трудівниця. Вона пропускає через себе і очищає близько 500 (!) літрів крові щодня. Видаляє надлишок гормонів (таких як естроген і альдостерон) і токсичних сполук – алкоголю, ліків, та інших забруднювачів, що надходять з навколишнього середовища.

До речі, для детоксикації печінка використовує ті речовини, які отримує з їжею – амінокислоти, вітаміни, мінерали та інші. Її не дарма називають хімічною лабораторією організму. Щоб печінка служила повноцінно "вірою і правдою" довгі роки дуже важливо стежити за її станом, не навантажувати себе шкідливою їжею і включати в раціон корисні продукти.

Що ж корисно для печінки та як її захищати?

Спочатку розповім про ті продукти, якими не слід зловживати.

1. Алкоголь. Його не без підстав називають гепатотоксичною отрутою. Безумовно, важлива кількість прийнятого алкоголю і вік людини. Безпечна доза алкоголю дуже мала. Наприклад, для міцного алкоголю це 2-3 столові ложки в день.

2. Жир. Надлишок жирів, причому як тваринного, так і рослинного походження, шкідливий для печінки. Заберіть з харчування продукти, які містять трансжири.

3. Глюкоза, фруктоза і сахароза в надмірній кількості. Надлишок цих вуглеводів призводить до зниження детоксикаційних можливостей печінки і відкладення жиру в її клітинах.

Що важливо для печінки?

1. Достатнє споживання білка. Дефіцит білка в раціоні призводить до посиленого відкладення в печінці жиру, зниження всіх її функцій.

2. Лецитин. Він стимулює жовчовиділення, перешкоджає утворенню жовчних каменів, сприяє нейтралізації токсичних речовин, підтримує регенерацію клітин печінки. Добова потреба в лецитині дорослої людини – 5-7 г. Лідером за його змістом жовток яєць. У 2-х жовтках близько 5 г цієї цінної речовини. Лецитин є в м'ясі, ікрі риб, соняшниковому насінні, вівсяній і гречаній крупах.

3. Овочі, цільні крупи і фрукти. Вони добре джерело антиоксидантів, вітамінів, які захищають клітини печінки, впливають на знешкоджуючу функцію. А також містять харчові волокна, особливо пектини, які збирають на себе надлишки жовчних кислот, холестерину і стимулюють роботу печінки. Потрібно в кожен прийом їжі включати овочі та / або фрукти, звичайно з переважанням овочів. Вони повинні становити половину кожного прийому їжі. Зелені листові овочі рекомендуються особливо.

4. Вода. Вона підтримує процеси детоксикації і полегшує виведення токсинів з організму. Слідкуйте за водним режимом.

5. Режим харчування. Він важливий для активної роботи печінки, нормальної жовчутворюючої та жовчовивідної функцій. Порушення режиму, тривалі проміжки між прийомами їжі, переїдання, особливо у вечірній час, призведуть до збою в роботі печінки.

Щоб зберегти цей орган в хорошому стані стежте за своєю вагою, уникайте шкідливих продуктів і звичок в харчуванні.