Как объяснила в комментарии журналистке 24 канала пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская, тело нашли 23 января возле села Холодная Балка. На момент смерти мужчина находился в автомобиле Volkswagen Caddy.

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Самоубийство в Одесской области

На месте происшествия работали следователи. Они обнаружили, что у 41-летнего мужчины были изрезаны вены на руках.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство и погиб от значительной кровопотери. По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство.

Тело было направлено на экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Погибшим был чиновник

Местное издание "Думская" сообщило, что погибшим является житель Болграда Дмитрий К. При нем якобы обнаружили окровавленные ножницы.

Известно, что он был заместителем руководителя управления Госгеокадастра в Одесской области. Мужчина отвечал за земли сельскохозяйственного назначения.

В управлении Госгеокадастра Одесской области на данный момент не прокомментировали этот случай.

Суицид возле больницы в Киеве

Другой жуткий случай самоубийства произошел в Киеве 24 января. Мужчина застрелился возле входа в туббольницу.

Полицейские расследуют самоубийство на территории больницы / Фото Magnolia TV

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция. По предварительной информации, мужчине было до 50 лет.

Он пришел в медучреждение с сумкой. Вскоре на крыльце больницы раздался смертельный выстрел.

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