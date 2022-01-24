Як пояснила в коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська, тіло знайшли 23 січня поблизу села Холодна Балка. На момент смерті, чоловік перебував у автомобілі Volkswagen Caddy.
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Самогубство на Одещині
На місці події працювали слідчі. Вони виявили, що у 41-річного чоловіка були порізані вени на руках.
За попередньою версією, чоловік вчинив самогубство та загинув від значної крововтрати. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.
Тіло скерували на експертизу. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Загиблим був чиновник
Місцеве видання "Думська" повідомило, що загиблим є житель Болграда Дмитро К. При ньому нібито знайшли закривавлені ножиці.
Відомо, що він обіймав посаду заступника керівника управління Держгеокадастру в Одеській області. Чоловік відповідав за землі сільськогосподарського призначення.
Суїцид біля лікарні у Києві
Інший моторошний випадок самогубства стався у Києві 24 січня. Чоловік застрелився біля входу в тублікарню.
Поліцейські розслідують самогубство на території лікарні / Фото Magnolia TV
Наразі усі обставини події встановлює поліція. За попередньою інформацією, чоловікові було до 50 років.
Він прийшов до медзакладу з сумкою. Невдовзі на ґанку лікарні пролунав смертельний постріл.