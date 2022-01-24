Як пояснила в коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська, тіло знайшли 23 січня поблизу села Холодна Балка. На момент смерті, чоловік перебував у автомобілі Volkswagen Caddy.

Зверніть увагу У Львові чоловік погрожував перерізати собі горло на залізничному вокзалі

Самогубство на Одещині

На місці події працювали слідчі. Вони виявили, що у 41-річного чоловіка були порізані вени на руках.

За попередньою версією, чоловік вчинив самогубство та загинув від значної крововтрати. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

Тіло скерували на експертизу. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Загиблим був чиновник

Місцеве видання "Думська" повідомило, що загиблим є житель Болграда Дмитро К. При ньому нібито знайшли закривавлені ножиці.

Відомо, що він обіймав посаду заступника керівника управління Держгеокадастру в Одеській області. Чоловік відповідав за землі сільськогосподарського призначення.

Зверніть увагу! В управлінні Держгеокадастру Одеської області наразі не прокоментували цей випадок.

Суїцид біля лікарні у Києві

Інший моторошний випадок самогубства стався у Києві 24 січня. Чоловік застрелився біля входу в тублікарню.



Поліцейські розслідують самогубство на території лікарні / Фото Magnolia TV

Наразі усі обставини події встановлює поліція. За попередньою інформацією, чоловікові було до 50 років.

Він прийшов до медзакладу з сумкою. Невдовзі на ґанку лікарні пролунав смертельний постріл.

Важливо – як розпізнати суїцидальну поведінку і вберегти людину: дивіться відео