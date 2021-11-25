Впоследствии большинство из них только становились "товаром" и попадали в тюрьмы ЕС. О задержании организатора схемы сообщили 25 ноября.

Заметьте Львовские правоохранители задержали шведа, который вербовал украинок для работы проститутками

Выбирал уязвимых жертв

Следователи выяснили, что подозреваемый вербовал украинских моряков, которые находились в затруднительном положении. В основном у них были проблемы с разрешительными документами.

Участник преступной схемы обещал решить "вопрос". Мол, устроит на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.

Попадали в криминал

Все завербованные моряки начинали работать на яхтах, которые занимались "турами" для нелегальных мигрантов. Те в большинстве своем были выходцами из Западной Азии, которые направлялись в Грецию и Италию.

Кроме того, жертвами противоправной деятельности были не только моряки. Ведь злоумышленник привлекал даже украинцев, у которых не было никаких навыков в судоходстве.

Какие "плоды" труда они получали

Большинство украинцев вместо крупных заработков получили только большие сроки заключения в странах ЕС. А многие из этих нелегальных мигрантов вообще гибли в Средиземном море.

По данным правоохранителей, канал торговли людьми организовал уроженец Херсона. Ему помогали сообщники из-за границы. За каждого завербованного украинца подозреваемый, вероятно, получал по 2 тысячи долларов США.

Задержание подозреваемого мужчины: смотрите видео

Что грозит за такое преступление

Следователи задокументировали многочисленные факты вербовки для привлечения к нелегальной деятельности. Также в доме мужчины провели обыски.

На данный момент ему уже объявили подозрение и задержали. Злоумышленник предстанет перед судом по статье о торговле людьми. Если его вину смогут доказать в суде, то возможное наказание – от 5 до 12 лет заключения.