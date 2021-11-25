Згодом більшість із них лише ставали "товаром" і потрапляли до в'язниць ЄС. Про затримання організатора схеми повідомили 25 листопада.

Зауважте Львівські правоохоронці затримали шведа, який вербував українок для роботи повіями

Обирав вразливих жертв

Слідчі з'ясували, що підозрюваний вербував українських моряків, які перебували у скрутному становищі. Здебільшого вони мали проблеми з дозвільними документами.

Учасник злочинної схеми обіцяв вирішити "питання". Мовляв, влаштує на високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном.

Потрапляли в кримінал

Усі завербовані моряки починали працювати на яхтах, які займалися "турами" для нелегальних мігрантів. Ті здебільшого були вихідцями Західної Азії, які прямували до Греції та Італії.

Окрім цього, жертвами протиправної діяльності були не тільки моряки. Адже зловмисник залучав навіть українців, що не мали жодних навичок в судноплавстві.

Які "плоди" праці вони отримували

Більшість українців замість значних заробітків отримали тільки великі терміни ув'язнення в країнах ЄС. А багато з цих нелегальних мігрантів взагалі гинули в Середземному морі.

За даними правоохоронців, канал торгівлі людьми організував уродженець Херсонщини. Йому допомагали спільники з-за кордону. За кожного

завербованого українця підозрюваний, ймовірно, отримував по 2 тисячі доларів США.

Затримання підозрюваного чоловіка: дивіться відео

Що загрожує за такий злочин

Слідчі задокументували численні факти вербування з метою залучення до нелегальної діяльності. Також у помешканні чоловіка провели обшуки.

Наразі йому вже оголосили підозру та затримали. Зловмисник постане перед судом за статтею про Торгівлю людьми. Якщо його вину зможуть довести в суді, то можливе покарання – від 5 до 12 років ув'язнення.