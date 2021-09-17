Чоловіка викрили оперативники Управління міграційної поліції ГУ НП Львівщини, 7-го прикордонного Карпатського загону та слідчі Львівського райуправління поліції №1. Його затримали під час проведення операції "Мігрант".

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Швед схиляв українок до роботи проституцією

53-річний громадянин однієї з країн ЄС прибув на територію України, щоб знайти молодих дівчат для проституції у країнах Європи.

За інформацією ZAXID.NET, зловмисник – швед.

До того часу, поки його не затримали, чоловік встиг завербувати чотирьох жінок віком від 22 до 30 років.

Усі вони – жительки Львівщини.

Жінки перебували у скрутних життєвих обставинах, тож спокусились на обіцянки високих заробітків за кордоном.

Дивіться фото затримання іноземця / Фото поліції Львівщини

Іноземцеві загрожує в'язниця

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в "торгівлі людьми". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід та покарання. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.

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