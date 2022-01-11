На записи заметно, что грузовик действительно несся на бешеной скорости. Она начала уменьшаться только после столкновения с легковушкой.

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Водитель среагировал слишком поздно

Часы камеры наблюдения указывают на то, что это произошло ровно в 17:20. В общей сложности видео длится 10 секунд.

На нем заметно, что водитель легковушки пытался свернуть с дороги. Однако он среагировал лишь за мгновение до столкновения.

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Что было известно раньше

Авария произошла на возле предприятия "Севертранс" на выезде из города. Фура выехала на встречную полосу, снесла легковую Skoda, а затем завалила электроопору. Водитель легкового автомобиля, получил крайне сильные повреждения. Поэтому 58-летний одессит погиб еще до приезда скорой.

Впоследствии туда прибыли правоохранители и начали расследование. Поскольку у водителя грузовика, были признаки опьянения, его направили на экспертизу. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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