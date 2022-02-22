Подія трапилась 21 лютого приблизно о 9 годині вечора. Групу молодиків, що стріляли, виявили працівники "Муніципальної варти" під час патрулювання в Одесі.

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Специфічні розваги

Правоохоронці почули постріли з боку Стамбульського парку в Одесі. Муніципали одразу вирушили на пошуки джерела небезпеки.

За декілька хвилин біля фонтану в громадському місці виявили 4 молодиків. Група чоловіків вирішила постріляти для розваги.

На місце викликали поліцейських. Порушників забрали до Приморського райвідділу для з'ясування обставин.

Одеситів попросили не створювати небезпечних ситуацій у місті. Жителям і гостям нагадали, що парки - не місце для розваг зі зброєю.

Стрілянина в Дніпрі

Нещодавно моторошний випадок стався 15 лютого на дорозі в місті Дніпро. Невідомий обстріляв автомобіль, всередині якого були люди.

За попередньою інформацією, між учасниками дорожнього руху виник конфлікт. Чоловік вирішив підстрелити іншу водійку через нібито неповагу на дорозі жінці прострелили палець на руці.