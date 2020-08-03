У морському порту "Південний", що на Одещині, прикордонники затримали рекордну партію кокаїну. Приблизна вартість вилученого "елітного" еквадорського наркотику – 200 мільйонів гривень. Важить знахідка 56,4 кілограма.

Затримання рекордної партії кокаїну

Партія наркотиків була у контейнері з бананами, які прибули з Еквадору, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Кокаїн розфасували у 47 брикетів. Заховали наркотик у вентиляційних люках. Кожен брикет мав фірмове маркування у вигляді літер та цифр. А це свідчить, що він належить до певного наркосиндикату.

Приблизна вартість вилученого "елітного" наркотику на чорному ринку – понад 200 мільйонів гривень. Важить контрабанда 56,4 кілограма.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

На Одещині затримали рекордні 56,4 кілограма кокаїну з Еквадору / Фото ДПСУ

Затримання рекордної партії наркотиків на Одещині: відео

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