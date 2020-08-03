Новий рекорд: на Одещині затримали понад 56 кілограмів кокаїну з Еквадору
У морському порту "Південний", що на Одещині, прикордонники затримали рекордну партію кокаїну. Приблизна вартість вилученого "елітного" еквадорського наркотику – 200 мільйонів гривень. Важить знахідка 56,4 кілограма.
Затримання рекордної партії кокаїну
Партія наркотиків була у контейнері з бананами, які прибули з Еквадору, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Кокаїн розфасували у 47 брикетів. Заховали наркотик у вентиляційних люках. Кожен брикет мав фірмове маркування у вигляді літер та цифр. А це свідчить, що він належить до певного наркосиндикату.
Приблизна вартість вилученого "елітного" наркотику на чорному ринку – понад 200 мільйонів гривень. Важить контрабанда 56,4 кілограма.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
На Одещині затримали рекордні 56,4 кілограма кокаїну з Еквадору / Фото ДПСУ
Затримання рекордної партії наркотиків на Одещині: відео
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Попередні масштабні контрабанди: що відомо
- Прикордонники звертають увагу, що це не перше затримання важких наркотиків у таких обсягах.
- У лютому та в травні 2020 року в морському порту "Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували значні партії кокаїну.
- Перший випадок: у контейнері, який прибув з Чилі з вантажем легкових машин, виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кілограмів.
- Другий випадок: наркотик помістили у контейнерах з бананами, партія вагою 53,4 кілограма прибула з Еквадору.