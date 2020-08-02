Українські прикордонники на КПВВ "Станиця Луганська" виявили у 49-річної жінки понад 700 пігулок психотропної дії. Наркотичні речовини жінка везла з території ОРДЛО.

Сталося це 1 серпня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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Прикордонники виявили у жінки 740 таблеток. Порушницю разом зі "знахідкою" передали співробітникам Національної поліції.

Жінці інкримінують статтю 309 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Якщо провини жінки доведуть, то їй загрожує:

штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 – 1700 гривень;

до двох років виправних робіт;

до шести місяців арешту;

до трьох років обмеження або позбавлення волі.

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Жінка перевозила 740 таблеток психотропів / Фото Держприкордонслужби



Порушницю передали співробітникам Національної поліції / Фото Держприкордонслужби