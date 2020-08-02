В Папуа-Новій Гвінеї літак, який прямував до Австралії, розбився під час злету. Все через перенавантаження – правоохоронці виявили на борту понад 500 кілограмів кокаїну.

Вартість вилучених наркотиків складає приблизно 57 мільйонів доларів США, повідомляє CNN.

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У спробі транспортування кокаїну підозрюють 5 чоловіків, віком від 31 до 61 року. Пілота також арештували, він сам здався поліції. Вони нібито пов'язані з італійською мафією. Якщо їх вину доведуть, порушникам загрожує максимальне покарання.

Правоохоронці заявили, що виявити злочинний синдикат допомогла жадібність його членів – це відіграло ключову роль. Адже не виключено, що саме надмірна вага кокаїну спричинала аварію.



Вилучені наркотики / Фото AFP

Місцева влада повідомила, що літак 26 липня прибув до Папуа-Нової Гвінеї з маленького містечка Маріба на півночі Квінсленду. Він летів на висоті приблизно 900 метрів, аби його не виявив радіолокатор.

Цікаво! Більшість австралійців підтримують легалізацію канабісу. А кожен третій підтримує ідею тестування наркотичних речовин на національному рівні.