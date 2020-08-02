Украинские пограничники на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили у 49-летней женщины более 700 таблеток психотропного действия. Наркотические вещества женщина везла с территории ОРДЛО.

Произошло это 1 августа на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Пограничники обнаружили у женщины 740 таблеток. Нарушительницу вместе с "находкой" передали сотрудникам Национальной полиции.

Женщине инкриминируют статью 309 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Если вины женщины докажут, то ей грозит:

штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть 850 – 1700 гривен;

до двух лет исправительных работ;

до шести месяцев ареста;

до трех лет ограничения или лишения свободы.

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Женщина перевозила 740 таблеток психотропных / Фото Госпогранслужбы



Нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции / Фото Госпогранслужбы