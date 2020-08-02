На КПВВ "Станица Луганская" задержали женщину, которая везла более 700 таблеток психотропных
Украинские пограничники на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили у 49-летней женщины более 700 таблеток психотропного действия. Наркотические вещества женщина везла с территории ОРДЛО.
Произошло это 1 августа на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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Пограничники обнаружили у женщины 740 таблеток. Нарушительницу вместе с "находкой" передали сотрудникам Национальной полиции.
Женщине инкриминируют статью 309 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Если вины женщины докажут, то ей грозит:
- штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть 850 – 1700 гривен;
- до двух лет исправительных работ;
- до шести месяцев ареста;
- до трех лет ограничения или лишения свободы.
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Женщина перевозила 740 таблеток психотропных / Фото Госпогранслужбы
Нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции / Фото Госпогранслужбы