Рідні помітили зникнення дитини об 11 годині ранку. Після години самостійних пошуків бабуся звернулася до поліції. Вона розповіла, що онук має розлади здоров'я і майже не розмовляє.

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Дитину шукали близько 5 годин поліцейські, військові та місцеві мешканці, а також кінологи з собакою. Хлопчика знайшли за кілометр від дому: він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу.

Це значно ускладнювало його пошуки. Тривогу правоохоронців викликало ще те, що будинок родини межує з лісопосадкою, а неподалік розташовані плавні річки Ягорлик. Згодом виявилося, що саме вони стали пасткою для хлопчика: там його знайшов дільничний офіцер,

– йдеться у повідомленні.

Дільничний офіцер поліції Олександр Бондаренко передав дитину рідним.



На щастя, хлопчик живий і здоровий / Фото Нацполіції