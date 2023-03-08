У соціальних мережах 8 березня з'явилося відео, на якому патрульні поліцейські затримали чоловіка, котрому військовослужбовці намагались вручити повістку. Правоохоронці, щоб розвіяти хибні домисли з приводу цієї ситуації, розповіли, як все було насправді.

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Чоловік провокував конфлікт

На лінію 102 7 березня звернувся чоловік. Він розповів про конфлікт, який стався в нього з військовослужбовцями та працівниками комунального підприємства.

На місці виклику патрульні виявили громадянина, який лаявся та поводився агресивно. На вимогу поліцейських припинити, він не реагував та продовжував провокувати конфлікт. Щоб вгамувати порушника, патрульні застосували фізичну силу та кайданки.



Чоловік поводився агресивно / Фото Патрульної поліції Одеської області

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили пігулки. За словами затриманого, вони були наркотичного походження. Найжорсткіше покарання за таке правопорушення – до 5 років обмеження волі.

Правоохоронці вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На затриманого також склали адміністративні матеріали за:

дрібне хуліганство,

злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Своєю чергою, військовослужбовці теж склали на чоловіка відповідні матеріали.



В затриманого були нарковмісні таблетки / Фото Патрульної поліції Одеської області

Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки

Нещодавно юристи розповіли, яка відповідальність чекає на людину, якщо вона проігнорує повістку. Зокрема, станом на березень 2023 року це 3 400 – 5 100 гривень штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Рішення про накладання штрафу приймають працівники ТЦК. Своєю чергою, військовозобов'язаний може оскаржити відповідну постанову, на що законодавством передбачено 10 днів. Сплатити штраф варто протягом 15 днів із моменту вручення постанови.