В Одеській міській раді опублікували онлайн карту. На ній зазначили усі захисні споруди міста. Крім бомбосховищ на мапі є медичні установи та потенційно небезпечні будівлі.

У мерії це зробили напередодні тривалих Великодніх свят та ймовірної загрози деескалації конфлікту Росією. Оскільки низка воєнних експертів не відкидають провокацій та спроби наступу ворога.

До теми Російських військ біля кордону недостатньо для вторгнення, – аналітики ICG

Які захисні об'єкти є в Одесі

На карті зазначили 208 звичайних бомбосховищ і 135 протирадіаційних укриттів в різних районах міста. Також відзначили медичні установи та потенційно небезпечні будівлі.

Всі захисні споруди Одеси можна проглянути тут:

Укриття оглянули спеціалісти. Вони захистять одеситів від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Фонд захисних споруд цивільного захисту включає сховища цивільного захисту, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення,

– повідомили у відомстві.

Також зазначили, що головний ворог – це паніка. А ситуація наразі – повністю контрольована.

Зверніть увагу! В Києві також оприлюднили карту бомбосховищ. Тут є перелік місць, де можна сховатися у разі небезпеки.

Небезпека з боку Росії: основне

Навесні 2021 року Кремль активізувався: у Росії почали активно стягувати війська до кордонів з Україною та перекинули багато одиниць та підрозділів до окупованого Криму.

Потужна машина пропаганди працює без зупинок: в мережі боти поширюють фейки про загострення ситуації з Києвом, а також почастішали маніпулятивні матеріали на російському телебаченні.

Україну підтримав Євросоюз: його члени офіційно звернулись до Кремля з вимогою припинити ескалацію конфлікту.



Карта переміщення російських військ вздовж кордону / Інфографіка 24 каналу