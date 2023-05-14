6 травня на дорозі між селами Лощинівка та Каланчак Саф'янівської громади Ізмаїльського району зіткнулися два авто: ВАЗ 21099 та Lada Priora. 6 людей зазнали поранень, серед них 3-річний хлопчик, який помер в лікарні.

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Хлопчик помер в реанімації

6 травня родина 32-річного Дмитра Ч. та 34-річної Ніни Ч. із села Лощинівка Одеської області вирішила з'їздити погуляти до районного міста Ізмаїл.

Це була субота та церковне свято Григорія Побідоносця, тож сім'я вирішила відпочити та розважити дітей у кафе смачною піцою. Вони взяли 13-річного Костю та 3-річного Славика, сіли у свій автомобіль Lada та близько 11 години дня поїхали до міста.

До Ізмаїла вони так і не доїхали. Вже на виїзді з Лощинівки їхня машина зіткнулася з ВАЗом. Удар був дуже сильним, обидва автомобілі сильно пошкоджені,

– сказав мешканець села.

Загалом в аварії постраждали шестеро людей, але найбільше дісталося сім'ї Ніни та Дмитра. 3-річний Славик отримав дуже важкі травми, його одразу ж відправили до реанімації. На жаль, ввечері малюк помер.

За кермом Lada, за даними поліції, був батько. У нього перелом кісток тазу, рана голови, внутрішні забиття, зараз його відправили до лікарні в Одесі. У його дружини переломи кількох ребер, забої внутрішніх органів й порізи обличчя. Старший син уцілів дивом, йому госпіталізація не знадобилася.

Хлопчика вже поховали. Батько не зміг бути присутнім на прощанні, оскільки досі перебуває в лікарні і поки що не може вставати. Маму на похорон привезли.

Також постраждала пара з іншої машини, мешканці села Каланчак. 36-річного водія рятувальникам довелося розблокувати. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Його 36-річна дружина зламала руку.

Поліція встановлює обставини ДТП

У поліції Одеської області повідомили, що зараз встановлюються всі обставини аварії. Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань даних за статтею 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).