Одна історія. Революційна постать Джорджа Вашингтона та його "дерев'яна" щелепа

"Перший на війні, перший в спокої, Перший в серцях своїх співвітчизників". Джордж Вашингтон. Перший президент США, який зробив собі ім’я, отримавши перемогу у війні за Незалежність.

Джордж Вашингтон народився в колонії Вірджинія. Його батько був незаможним міщанином. Коли Джорджу було 11 років, глава сімейства помирає, а разом із ним – надії хлопця на навчання в Англії. Він отримує домашню освіту у свого сусіда, лорда Вільяма Ферфакса. Разом з лордом вони полювали, і той, відмітивши високий зріст і силу Джорджа, планував влаштувати його до королівського флоту.

Проте мати, дізнавшись про ідею чоловіків, не пустила сина. Тоді Вашингтон став працювати землеміром у володінні Фефакса на західному кордоні Вірджинії.

Єдиний раз, коли Джордж Вашингтон покидав кордони Америки, була його подорож до Барбадосу у супроводі старшого брата Лоуренса, де юнак захворів на віспу.

Джордж видужує, але його обличчя назавжди залишиться у шрамах. Від брата він успадковує плантацію на річці Потомак і маєток Маунт-Вернон та стає господарем більш ніж десятка рабів. Сюди Вашингтон неодноразово повертатиметься у пошуках спокою, і полишатиме його, виконуючи громадянський обов’язок.

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Так у 1750 роках протистояння між Англією і Францією загострюється, зокрема в Америці. Франція погрожувала англійським колоніям з півночі, з Канади, і з заходу, налаштовуючи індіанців проти англомовних колоністів. Вашингтон приєднується до воєнних дій проти французів та аборигенів. Він виявився спритним військовим.

Та обурений нездатністю політиків підтримати війну, Вашингтон повертається на свої угіддя. Він одружується з Мартою Дендридж Кастіс, вдовою, і бере на виховання її дітей Марту ("Патсі") та Джона ("Джекі"). Власних дітей у подружжя не було. Вашингтон облаштовує свій маєток і стає одним з найбагатших плантаторів у Вірджинії. На своїх фермах він вирощував табак, пшеницю, а згодом вже експортує рибу і борошно до Вест-Індії.

Налагодивши свій нехитрий бізнес, Вашингтон переймається тим, що Англія стягувала податки на фінансування війни з колоністів. Невдоволення поборами вилилося у революцію.

Так, одним з виступів проти Англії стала акція під назвою Бостонське чаювання, коли американські колоністи знищили у Бостонській гавані вантаж із майже півсотнею ящиків чаю, який належав Англійській Ост-Індській компанії. Вашингтон такі радикальні дії не схвалював. Але, коли Англія відповіла на чаювання "Нестерпними актами" і заборонила суднам входити у Бостонський порт до повної виплати збитків за чай, Джордж Вашингтон запротестував.

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Він закликає до створення структури, яка стане Першим континентальним конгресом, і збиратиметься у Філадельфії. Конгрес запропонував усім колоніям утворити власні уряди. Першою це зробила Вірджинія. У червні 1776 вона проголосила Декларацію незалежності.

Слідом за Вірджинією незалежність проголосили й інші колонії. Так почалося протистояння між Англією і Америкою, що переросло у війну. Вашингтон стає головнокомандувачем збройних сил всіх північноамериканських колоній.

Щоб дізнатися більше про роль Джорджа Вашингтона – дивіться новий випуск програми "Одна історія".