Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак

Описуючи комерціалізовану пародію українських судів, я, насамперед, зосереджувався на інституційних речах. Говорив про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Сьогодні я зміню підхід і розповім вам про наслідки неадекватності цих органів.

Я проілюструю на конкретному прикладі, якими океанами людського горя ми розраховуємося за потворні рішення цих органів.

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Справа експрацівника МВС

Суддя Шевченківського суду Києва Олена Мєлєшак достроково звільнила колишнього працівника МВС, який до смерті забив дворічну дитину своєї співмешканки. Жахнулися? Це ще не все. Його також звинувачували у зґвалтуванні дитини неприродним способом, але суд цей епізод визнав недоведеним. Знаєте, яким аргументами вона обґрунтувала своє рішення? Засуджений зарекомендував себе позитивно, до того ж відбув більше дві третіх покарання.

Що відомо про вбивство?Йдеться про колишнього співробітника МВС Олександра Балакірєва. У травні 2016 року мешканка селища Коцюбинське, що на Київщині, знайшла мертвим свого сина. Підозра впала на Олександра Балакірєва, який мешкав разом з нею. Тоді чоловік зізнався у злочині, але згодом почав стверджувати, що його примусили це зробити, застосувавши силу.



У 2019 році чоловіка таки засудили за вбивство до 10 років позбавлення волі. Та згодом Балакірєва випустили на волю.

Про дві третіх покарання – чистої води маніпуляція. Насправді він відсидів три з половиною роки з передбачених десяти. Суддя застосувала "закон Савченко", який рахує один день перебування в СІЗО за два.



Судове засідання справи Олександра Балакірєва

Закон Савченко

До речі, за цей закон багато депутатів минулого скликання мають горіти в пеклі. В тому числі конкретно за цей прецедент. Для вашого, шановні читачі, розуміння, схожих випадків використання цього закону – сотні, якщо не тисячі.

Що передбачає "закон Савченко"?У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". У ньому передбачається, що один день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку повинен рахуватися як два дні ув'язнення.



Закон скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках. Велика палата Верховного суду відновила ретроспективну дію "закону Савченко". Тобто усі засуджені, що скоїли злочини до 21 червня 2017 року ще підпадають під дію цього закону.

Цікаво, що прокурор та представник СІЗО вважали за можливе звільнити засудженого достроково. Мєлєшак прийняла таке рішення без участі мами вбитої дитинки та її адвоката. Вони дізналися про це цілком випадково.

Минуле судді Олени Мєлєшак

А тепер трішки про суддю Мєлєшак. Зараз ви зрозумієте, чому цієї трагедії взагалі не мало би бути, і як за неї повною мірою відповідають огидні члени Вищої ради правосуддя.



Суддя Олена Мєлєшак

Річ у тім, що Олена Мєлєшак є суддею Майдану. Вона безпідставно позбавила водійських прав учасника автопробігу до Межигір'я Януковича. Ба більше, під час Революції Гідності вона була головою Шевченківського суду і наказувала суддям забирати права в усіх причетних до поїздки до Межигір’я.

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Так от, Вища рада правосуддя визнала, що Мєлєшак допустила порушення, але залишили її на посаді. Дійсно, навіщо звільняти суддю, яка виносила абсурдні, політично вмотивовані рішення, та ще й змушувала те саме робити своїх колег? Тепер бачите зв’язок між огидними рішеннями членів Вищої ради правосуддя і звільненням на волю мєнта, який забив до смерті дворічну дитину? Якби тоді члени ВРП не відмазали суддю майдану Мєлєшак, то вбивця дитинки гнив би в тюрмі, а не насолоджувався життям на волі.

Неймовірні статки Мєлєшак

Разом із чоловіком вона проживає у службовій квартирі в Києві площею 141 квадратний метр. Однак значно цікавішими в суддів є статки їх родичів.

►Журналісти дослідили, що мати судді, яка продуктами торгувала в Авдіївці, придбала квартиру в Києві площею 107 квадратів. А ще прикупила чотири земельні ділянки в Київській області.

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►Донька Мєлєшак у 2018 році придбала Mercedes-Benz V 250, найдешевша модель якого стартує від 40 тисяч доларів. При цьому працювала суддівська донечка спеціалістом Інспекції з прав споживачів у Донецькій області та навіть житла власного не мала.

Наслідки халатності Вищої кваліфікаційної комісії суддів

До речі, був ще один шанс викинути з судової системи Олену Мєлєшак. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка її перевіряла, не змогла ухвалити рішення і оголосила перерву. Тепер же Вища рада правосуддя заблокувала очищення кваліфікаційної комісії. А ми, як суспільство, отримуємо ось такі жахливі, трагічні рішення відмазаних ними суддів Майдану.

Уявляєте, які почуття зараз вирують в серці матері, дитину якої було забито до смерті покидьком. А потім його ще й іменем України відпустили на волю. А уявляєте, що робиться в голові того покидька? Він вчинив жахливий злочин, його навіть судили, але замість гідного покарання він спокійно насолоджується життям.



Ухвала про дострокове звільнення Олександра Балакірєва

Як думаєте, що має зупинити цього вбивцю і недоведеного ґвалтівника від повторних злочинів? Може страх покарання? Покарання, якого не було. Він же десь зараз по наших вулицях ходить. Можливо якраз зараз він заходить в двір вашого будинку, де на майданчику граються діти... Як вам відчуття безпеки, вірніше небезпеки? Подякуйте за нього Вищій раді правосуддя – вони відмазали суддів, які зараз випускають вбивців дітей гуляти нашими вулицями.