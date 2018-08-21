Олег Сенцов голодує 100 днів: Україна закликає світ посилити тиск на Росію

21 серпня минає 100 днів, як незаконно засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов оголосив про початок голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, яких утримує Кремль.

МЗС України закликає міжнародних партнерів та світові організації посилити тиск на Росію заради звільнення Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців.

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Про це 21 серпня на своїй сторінці у Twitter написала речниця МЗС України Мар'яна Беца.

100 днів голодує Олег Сенцов. Страшна цифра. Людське життя – найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега. Звертаємось до наших партнерів та міжнародних організацій посилити тиск на РФ задля #SaveOlegSentsov та звільнення українських політв'язнів в РФ,

– наголосила вона.

100 днів голодує О.Сенцов. Страшна цифра.Людське життя - найвища цінність.Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега pic.twitter.com/kL46H0BcYm — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 серпня 2018 р.

Звертаємось до наших партнерів та міжнародних організацій посилити тиск на РФ задля #SaveOlegSentsov та звільнення укр політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 серпня 2018 р.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.