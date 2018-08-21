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Олег Сенцов голодает 100 дней: Украина призывает мир усилить давление на Россию

46 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 100 дней
Олег Сенцов голодает 100 дней / Twitter

21 августа исполняется 100 дней, как незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

МИД Украины призывает международных партнеров и мировые организации усилить давление на Россию ради освобождения Олега Сенцова и других незаконно осужденных в России украинцев.

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Об этом 21 августа на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ для #SaveOlegSentsov и освобождения украинских политзаключенных в РФ,
– подчеркнула она.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Украинцы в плену РФ голодовка Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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