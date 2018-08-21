Олег Сенцов голодает 100 дней: Украина призывает мир усилить давление на Россию

21 августа исполняется 100 дней, как незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

МИД Украины призывает международных партнеров и мировые организации усилить давление на Россию ради освобождения Олега Сенцова и других незаконно осужденных в России украинцев.

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Об этом 21 августа на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ для #SaveOlegSentsov и освобождения украинских политзаключенных в РФ,

– подчеркнула она.

100 днів голодує О.Сенцов. Страшна цифра.Людське життя - найвища цінність.Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега pic.twitter.com/kL46H0BcYm — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 серпня 2018 р.

Звертаємось до наших партнерів та міжнародних організацій посилити тиск на РФ задля #SaveOlegSentsov та звільнення укр політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 серпня 2018 р.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.