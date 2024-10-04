Таємнича смерть Іщенка в російському полоні викликала велике занепокоєння в українських сімей, які практично не мають контакту зі своїми близькими в російських в’язницях. За даними Міноборони, понад 177 українських військових загинули у полоні.

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Як міг загинути захисник Олександр Іщенко

Днями останки Олександра Іщенка перевезли з російської колонії до України. Як розповіла дружина захисника Олена, правоохоронці вмовляли родину не дивитися на те, що лишилося від тіла. Як виявилося, російські медики не зашивали його після розтину. Тіло військового розкладалося.

Його розірвали на частини. Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати і не дізналися справжню причину,

– розповіла дружина.

The Washington Post ознайомився з російськими та українськими звітами про розтин. У російському документі сказано, що причину смерті встановити не вдалося "через гнильні зміни в органах і тканинах трупа". Однак у первинній українській експертизі йдеться про "шок, численні переломи ребер, закриту тупу травму грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий". Український судмедексперт стверджує, що перед смертю Іщенку зламали ребра тупим предметом.

Сім'я повідомила, що вони все ще чекають остаточного звіту, і що причина смерті залишається незрозумілою.

У Міноборони Росії не відповіли на запити про загибель Іщенка та інформацію про те, що його жорстоко побили у в'язниці.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Олександр Іщенко був серед понад 20 азовців, яких публічно судили в Ростові.