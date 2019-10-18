22:35
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Онук Назарбаєва отримав умовний вирок через напад на поліцейського: курйозні деталі

      219 Читать новость на русском
      Онук Назарбаєва отримав умовний вирок через напад на поліцейського
      Онук Назарбаєва отримав умовний вирок через напад на поліцейського / kursiv.kz

      28-річного внука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва засудили до умовного терміну через його напад на поліцейського в Лондоні. Айсултанові передбачається випробувальний термін на 18 місяців, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

      Окрім того, якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним, передає "BBC.Україна".

      Цікаво! Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували у Нур-Султан

      Чому внук Назарбаєва напав на поліцейського? У червні 2019 року він створив надзвичайну ситуацію в одному з лондонських готелів, погрожуючи накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію. Згодом Назарбаєв проник через дах на балкон іншої жінки. Під час затримання він до крові вкусив поліцейського за руку. Подробиці цього інциденту були зняті на відеореєстратор.

      Окрім того, за даними слідства, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн. Після першого слухання справи суддя відпустив Айсултана під заставу за умови, що той негайно буде відправлений на лікування в приватну клініку.

      Сам Айсултан Назарбаєв ще 2017 року в своєму Facebook визнавав, що він вживав наркотики після смерті свого батька Рахата Алієва, зятя президента, який втік з Казахстану до Австрії і, за офіційною версією, скоїв самогубство у в'язниці. Тоді Айсултан Назарбаєв говорив, що із залежністю йому допомогли впоратися його дід і Всевишній.

      Нурсултан Назарбаєв
      Нурсултан Назарбаєв

      Справу онука Назарбаєва намагалися зам'яти. За словами обвинувача, в поліцію надійшов дзвінок від "представника казахстанської влади", який намагався вступити в переговори, щоб "не ганьбити сім'ю Назарбаєвих", проте поліцейські "вступати в контакт відмовилися".

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
      8308
      Теги: Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Лондон Рішення суду Курйозні новини Наркотики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      сьогодні , 21:01 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 613
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сьогодні , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 712
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      сьогодні , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 752
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сьогодні , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 957
      Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      сьогодні , 19:01 Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      Борис Немировський 794
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук