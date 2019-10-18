Онук Назарбаєва отримав умовний вирок через напад на поліцейського: курйозні деталі

28-річного внука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва засудили до умовного терміну через його напад на поліцейського в Лондоні. Айсултанові передбачається випробувальний термін на 18 місяців, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

Окрім того, якщо протягом цього терміну він порушить закон, вирок стане з умовного реальним, передає "BBC.Україна".

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Чому внук Назарбаєва напав на поліцейського? У червні 2019 року він створив надзвичайну ситуацію в одному з лондонських готелів, погрожуючи накласти на себе руки. Адміністрація викликала поліцію. Згодом Назарбаєв проник через дах на балкон іншої жінки. Під час затримання він до крові вкусив поліцейського за руку. Подробиці цього інциденту були зняті на відеореєстратор.

Окрім того, за даними слідства, Айсултан Назарбаєв вживав кокаїн. Після першого слухання справи суддя відпустив Айсултана під заставу за умови, що той негайно буде відправлений на лікування в приватну клініку.

Сам Айсултан Назарбаєв ще 2017 року в своєму Facebook визнавав, що він вживав наркотики після смерті свого батька Рахата Алієва, зятя президента, який втік з Казахстану до Австрії і, за офіційною версією, скоїв самогубство у в'язниці. Тоді Айсултан Назарбаєв говорив, що із залежністю йому допомогли впоратися його дід і Всевишній.



Нурсултан Назарбаєв

Справу онука Назарбаєва намагалися зам'яти. За словами обвинувача, в поліцію надійшов дзвінок від "представника казахстанської влади", який намагався вступити в переговори, щоб "не ганьбити сім'ю Назарбаєвих", проте поліцейські "вступати в контакт відмовилися".