Внук Назарбаева получил условный приговор за нападение на полицейского: курьезные детали

28-летнего внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за его нападение на полицейского в Лондоне. Айсултанову предполагается испытательный срок на 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Кроме того, если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет с условного реальным, передает "BBC.Украина".

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Почему внук Назарбаева напал на полицейского? В июне 2019 года он создал чрезвычайную ситуацию в одном из лондонских отелей, угрожая покончить с собой. Администрация вызвала полицию. Впоследствии Назарбаев проник через крышу на балкон другой женщины. Во время задержания он до крови укусил полицейского за руку. Подробности этого инцидента были сняты на видеорегистратор.

Кроме того, по данным следствия, Айсултан Назарбаев принимал кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана под залог при условии, что тот немедленно будет отправлен на лечение в частную клинику.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем Facebook признал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, который бежал из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, совершил самоубийство в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.



Нурсултан Назарбаев

Дело внука Назарбаева пытались замять. По словам обвинителя, в полицию поступил звонок от "представителя казахстанской власти", который пытался вступить в переговоры, чтобы "не позорить семью Назарбаевых", однако полицейские "вступать в контакт отказались".