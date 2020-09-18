Країни-члени Ради з прав людини ООН 18 вересня ухвалили резолюцію щодо Білорусі. Вона засуджує ситуацію з правами людини в країні.

Також вони закликали владу Білорусі вжити заходів для врегулювання ситуації. Зокрема, й почати діалог з Координаційною радою опозиції, передає Інтерфакс.

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Резолюцію запропонувала Німеччина від імені Євросоюзу. За неї проголосували 23 члени ради ООН, 22 – утрималися, а ще двоє висловилися проти.

Про що мовиться у резолюції

Зокрема, у самій заяві йдеться про те, що Рада з прав людини ООН "виражає серйозне занепокоєння загальною ситуацією з дотриманням прав людини в Білорусі".

Вони "висловлюють жаль, що уряд Білорусі не виконав своїх зобов'язаннь щодо права голосувати й обиратися на виборах". Там занепокоїлись порушенням прав людини в країні до і після президентських виборів. В ООН просять вести ретельний моніторинг стану в області у зв'язку з цією ситуацією.

Зокрема, у зв'язку з численними фактами знущань, викрадень, довільних висилок і сексуального насильства, а також із застосуванням сили з боку правоохоронних органів відносно мирних демонстрантів,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ООН закликає припинити застосовувати надмірну силу до мирних демонстрантів та заарештовувати мирних громадян. Вони наголосили на звільненні всіх затриманих політв'язнів, журналістів, захисників прав людини.

Діалог з опозицією

Крім того, рада закликає владу Білорусі вступити в діалог з опозицією – Координаційною радою і громадянським суспільством. А також "виконувати зобов'язання відповідно до норм в області прав людини".

Що відомо про діяльність Координаційної ради?

Координаційну раду створили після виборів президента. Її метою було забезпечити мирну передачу влади від чинного президента Олександра Лукашенка до опозиціонерки



Чинна влада Білорусі визнала опозиційну раду неконституційною. Координаційну раду створили після виборів президента. Її метою було забезпечити мирну передачу влади від чинного президента Олександра Лукашенка до опозиціонерки Світлани Тихановської та її соратників. За результатами незалежних екзит-полів, саме Тихановська здобула перемогу на виборах.Чинна влада Білорусі визнала опозиційну раду неконституційною.

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