Особливий актор: як підліток із синдромом Дауна зіграв головну роль у кіно

Харківський підліток із синдромом Дауна зіграв у кіно, яке незабаром побачать глядачі у 14 країнах Європи. Права на соціальну драму придбав американський канал НВО, що зняв всесвітньо відомі "Чорнобиль" та "Гру престолів". Стрічка, у якій головні ролі грають двоє особливих підлітків, називається "Історія Лізи".

"Історія Лізи" – перший український фільм про людей із синдромом Дауна. Це соціальна драма, і фінал у неї трагічний. Але Влад, головний герой стрічки, насамперед згадує смішний момент зі зйомки.

Цікаво! Діти з синдромом Дауна стали героями рекламної кампанії: неймовірні фото

Режисер Олександр Жовна вирішив, що закохану пару підлітків із синдромом мають зіграти саме сонячні люди. І у влітку 2017 року Влада запросили на зйомки. З того часу життя родини Погрібних кардинально змінилася

Прийняття рішення було дуже складним. Чому? Через трагічність ролі. Так, вони шукали такого актора. Який вміє плавати, розмовляти, трішки заїкається. У Влада всі ці моменти є. Ми запитали перш за все у Влад, чи хоче він зніматися у фільмі,

– пригадала мама Влада Наталя Погрібна.



Актор Влад з мамою

Влад обожнює кіно, тому одразу погодився на роль. Проте зйомки ледь не зірвалися, адже вони збіглися у часі з чемпіонатом з плавання у Польщі, у яких хлопець брав участь. Проте автори фільму актора дочекалися. І на знімальний майданчик підтримати Влада відправилася вся родина.

Це така мрія, яка десь високо-високо. І тут так доля повертається до нас. Наш син виявляється також може бути актором. Він впорався. У нього все гарно вийшло. Режисер цих дітей хвалив. Вони не грали, вони жили цією історією,

– розповів батько Павло Погрібний.

Завдяки зйомкам хлопець вперше плавав у річці, отримав свій перший гонорар і вчився роздавав автографи. Його кіно кохання Лізу зіграла дівчинка Мар’яна з Кропивницького, з якою підліток тепер зідзвонюється. Влад щиро каже, що не проти ще раз потрапити на зйомки. Хоча мріє десятикласник зовсім не про акторську кар'єру. У нього є шахи, теніс, плавання і плани на доросле життя.



Влад із сестричкою

"Я хочу стати кулінаром-поваром. Я вмію готувати піцу. Допомагаю мамі готувати їжу", – повідомив актор фільму "Історія Лізи" Влад.

В українському прокаті стрічка була недовго. У родині Погрібних сподіваються, що світовий прокат фільму справить більший ефект, зокрема і на наших співвітчизників. І доведе, синдром Дауна – не вирок. Та навчить батьків і суспільство без болю приймати особливу дитину.

Що таке синдром Дауна? Це патологія генів людини, яка змінює моторику, фізичний вигляд і здоров’я людини, може впливати на розумові здібності. Всього одна додаткова 21 хромосома робить цих людей дещо іншими, але аж ніяк не гіршими.



Причини патології досі невідомі. Синдром Дауна притаманний людям у всіх регіонах світу усіх рас. Кожне 700 немовля у світі народжується з синдромом Дауна.