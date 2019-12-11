07:48
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Особливий актор: як підліток із синдромом Дауна зіграв головну роль у кіно

      166 Читать новость на русском

      Харківський підліток із синдромом Дауна зіграв у кіно, яке незабаром побачать глядачі у 14 країнах Європи. Права на соціальну драму придбав американський канал НВО, що зняв всесвітньо відомі "Чорнобиль" та "Гру престолів". Стрічка, у якій головні ролі грають двоє особливих підлітків, називається "Історія Лізи".

      "Історія Лізи" – перший український фільм про людей із синдромом Дауна. Це соціальна драма, і фінал у неї трагічний. Але Влад, головний герой стрічки, насамперед згадує смішний момент зі зйомки.

      Цікаво! Діти з синдромом Дауна стали героями рекламної кампанії: неймовірні фото

      Режисер Олександр Жовна вирішив, що закохану пару підлітків із синдромом мають зіграти саме сонячні люди. І у влітку 2017 року Влада запросили на зйомки. З того часу життя родини Погрібних кардинально змінилася

      Прийняття рішення було дуже складним. Чому? Через трагічність ролі. Так, вони шукали такого актора. Який вміє плавати, розмовляти, трішки заїкається. У Влада всі ці моменти є. Ми запитали перш за все у Влад, чи хоче він зніматися у фільмі,
      – пригадала мама Влада Наталя Погрібна.

      Синдром Дауна
      Актор Влад з мамою

      Влад обожнює кіно, тому одразу погодився на роль. Проте зйомки ледь не зірвалися, адже вони збіглися у часі з чемпіонатом з плавання у Польщі, у яких хлопець брав участь. Проте автори фільму актора дочекалися. І на знімальний майданчик підтримати Влада відправилася вся родина.

      Це така мрія, яка десь високо-високо. І тут так доля повертається до нас. Наш син виявляється також може бути актором. Він впорався. У нього все гарно вийшло. Режисер цих дітей хвалив. Вони не грали, вони жили цією історією,
      – розповів батько Павло Погрібний.

      Завдяки зйомкам хлопець вперше плавав у річці, отримав свій перший гонорар і вчився роздавав автографи. Його кіно кохання Лізу зіграла дівчинка Мар’яна з Кропивницького, з якою підліток тепер зідзвонюється. Влад щиро каже, що не проти ще раз потрапити на зйомки. Хоча мріє десятикласник зовсім не про акторську кар'єру. У нього є шахи, теніс, плавання і плани на доросле життя.

      Синдром Дауна
      Влад із сестричкою

      "Я хочу стати кулінаром-поваром. Я вмію готувати піцу. Допомагаю мамі готувати їжу", – повідомив актор фільму "Історія Лізи" Влад.

      В українському прокаті стрічка була недовго. У родині Погрібних сподіваються, що світовий прокат фільму справить більший ефект, зокрема і на наших співвітчизників. І доведе, синдром Дауна – не вирок. Та навчить батьків і суспільство без болю приймати особливу дитину.

      Що таке синдром Дауна? Це патологія генів людини, яка змінює моторику, фізичний вигляд і здоров’я людини, може впливати на розумові здібності. Всього одна додаткова 21 хромосома робить цих людей дещо іншими, але аж ніяк не гіршими.

      Причини патології досі невідомі. Синдром Дауна притаманний людям у всіх регіонах світу усіх рас. Кожне 700 немовля у світі народжується з синдромом Дауна.

      Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      сьогодні
      3167
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Батьки і діти Виховання Діти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Марія Савчук 3163
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 1510
      сьогодні , 06:48 "Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки
      Ярослав Голобородько 534
      сьогодні , 06:17 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1866
      сьогодні , 02:00 Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти Україна і чи чекати позитивних зрушень
      Антон Голобородько 392
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук