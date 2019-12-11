Особенный актер: как подросток с синдромом Дауна сыграл главную роль в кино

Харьковский подросток с синдромом Дауна сыграл в кино, которое вскоре увидят зрители в 14 странах Европы. Права на социальную драму приобрел американский канал НВО, что снял всемирно известные "Чернобыль" и "Игру престолов". Лента, в которой главные роли играют два особенных подростка, называется "История Лизы".

"История Лизы" – первый украинский фильм о людях с синдромом Дауна. Это социальная драма, и финал у нее трагический. Но Влад, главный герой ленты, прежде всего вспоминает смешной момент из съемки.

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Режиссер Александр Жовна решил, что влюбленную пару подростков с синдромом должны сыграть именно солнечные люди. И в летом 2017 году Влада пригласили на съемки. С тех пор жизнь семьи Погребных кардинально изменилась.

Принятие решения было очень сложным. Почему? Через трагичность роли. Да, они искали такого актера. Который умеет плавать, разговаривать, немного заикается. У Влада все эти моменты есть. Мы спросили прежде всего у Влада, хочет ли он сниматься в фильме,

– вспомнила мама Влада Наталья Погребная.



Актер Влад с мамой

Влад любит кино, поэтому сразу согласился на роль. Однако съемки едва ли не сорвались, ведь они совпали по времени с чемпионатом по плаванию в Польше, в которых парень участвовал. Однако авторы фильма актера дождались. И на съемочную площадку поддержать Влада отправилась вся семья.

Это такая мечта, которая где-то высоко-высоко. И здесь судьба так поворачивается к нам. Наш сын оказывается также может быть актером. Он справился. У него все хорошо получилось. Режиссер этих детей хвалил. Они не играли, они жили этой историей,

– рассказал отец Павел Погребной.

Благодаря съемкам парень впервые плавал в реке, получил свой первый гонорар и учился раздавать автографы. Его кино любовь Лизу сыграла девочка Марьяна с Кропивницкого, с которой подросток теперь созванивается. Влад искренне говорит, что не против еще раз попасть на съемки. Хотя мечтает десятиклассник вовсе не об актерской карьере. У него есть шахматы, теннис, плавание и планы на взрослую жизнь.



Влад с сестренкой

"Я хочу стать кулинаром-поваром. Я умею готовить пиццу. Помогаю маме готовить еду", – сообщил актер фильма "История Лизы" Влад.

В украинском прокате лента была недолго. В семье Погребных надеются, что мировой прокат фильма произведет больший эффект, в том числе и на наших соотечественников. И докажет, синдром Дауна – не приговор. И научит родителей и общество без боли принимать особенного ребенка.

Что такое синдром Дауна?Это патология генов человека, изменяет моторику, физический вид и здоровье человека, может влиять на умственные способности. Всего одна дополнительная 21 хромосома делает этих людей несколько иными, но отнюдь не хуже.



Причины патологии до сих пор неизвестны. Синдром Дауна присущ людям во всех регионах мира всех рас. Каждый 700 младенец в мире рождается с синдромом Дауна.