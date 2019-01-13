Острови, де зареєстровано понад третину офшорних компаній світу, різко змінили законодавство

1 січня 2019 року на Британських Віргінських островах став чинним "Закон про економічну присутність", покликаний заборонити реєстрацію та діяльність фейкових юридичних осіб, головна мета роботи яких – ухиляння від сплати податків та відмивання грошей.

Про це пише Forbes.

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Закон приймався та писався доволі поспішно, про що свідчить навіть той факт, що автор його, адвокат Майкл Фернес, отримав гонорар у 300 тисяч доларів. А все тому, що 31 грудня 2018 року сплив термін, до якого могли діяти юрисдикції зі списку таких, що не співпрацюють із Європейським Союзом. До цього списку входять 92 офшорні території, які зловживали своїм особливим статусом у сфері податкових та корпоративних пільг, і більшість з яких особливо улюблені вихідцями з країн колишнього СРСР.

Що таке Британські Віргінські острови? Це британська заморська територія з 60 островів і рифів загальною площею 153 квадратних кілометри, розташована на північний схід від Канади. Основна валюта на островах – долар США. Жодних обмежень відносно конвертації або перерахувань валюти в країну або з неї не існує. І хоч основною сферою економічної діяльності є туризм, на Британських Віргінських островах зареєстровано 41% усіх офшорних компаній світу.

Закон вводить низку нових вимог для юридичних осіб, які претендують на реєстрацію на БВО: ведення реальної діяльності на Островах, заборона вести бізнес за відсутності "економічної присутності" – тобто директора, офісу, "адекватних витрат" тощо. Британські Віргінські острови втрачають ті переваги, які приваблювали охочих до увласнення "бюджетної" офшорної компанії. Вже зареєстрованим на островах компаніям надається короткий перехідний період, щоб узгодити свою діяльність з новим законом, а в разі невиконання цієї умови – реєстрацію скасують. До того ж, зареєстровані на БВО компанії повинні надавати владі будь-яку інформацію, "обґрунтовано необхідну" для перевірки виконання закону.

Нагадаємо, офшор – це термін, який походить від англійського offshore, "поза межами". Вперше вжито в одній із газет США наприкінці 50-х років XX століття стосовно фінансової організації, що перемістила свою діяльність на територію зі сприятливим податковим кліматом. Наразі застосовується для позначення територій, в основному острівних, на яких чинне законодавство частково або повністю звільняє від оподаткування доходи компаній, отримані поза межами кордонів країни реєстрації.