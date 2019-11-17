Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора

Життя – це постійні зміни, тому краще взяти ці зміни під контроль.

Чому з віком ми можемо стати абсолютно іншою людиною?

До того часу, коли нам виповнюється 50, усі нейрони, із якими ми народилися, повністю замінюються на ті, які виробляються протягом усього життя. Тому ми можемо упродовж життя постійно змінювати його якість на краще.

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Гіпокамп – це саме та частина мозку, яка є визначальною для нашого емоційного стану, настрою, здатності навчатися та запам'ятовувати. Саме тут генеруються нові нейрони. Йонас Фрізен з Каролінського Інституту підрахував, що ми виробляємо 700 нових нейронів на добу.

Чому кожному варто знати про нейрогенез?

З кількох причин:

1. Нейрони мають визначальний вплив на навчання й пам'ять – і на обсяг, і на якість.

Якщо в мозку здорової людини заблокувати можливість виробляти нові нейрони, то одночасно заблокується здатність запам'ятовувати нову інформацію. Ми, наприклад, не зможемо пригадати, куди поклали ключі, повернувшись додому.

2. Нейрогенез прямо впливає на щастя.

Чим більше нових нейронів народжується, тим щасливішими ми себе почуваємо.

Такого висновку дійшли в результаті досліджень впливу антидепресантів на утворення нових нейронів. Прийом антидепресантів сприяє збільшенню кількості нейронів і через це зменшує симптоми депресії. Якщо знову ж таки заблокувати на певний час процес нейрогенезу, ми заблокуємо й ефективність антидепресанту. Ці напрацювання пояснюють те, чому пацієнти, які виліковуються від раку, ще протягом певного часу потерпають від депресії – ліки від раку блокують ґенерування новонароджених нейронів. І до того часу, поки ґенерування нових нейронів у колишніх хворих не досягне установленого рівня, пригнічений настрій може бути нормою.

Чи можемо ми свідомо впливати на якість нейрогенезу? Так!

Підвищенню якості нейрогенезу сприяють такі фактори.

Навчання : чим складніші завдання ми ставимо мозку, тим більше нових нейронів народжується;

: чим складніші завдання ми ставимо мозку, тим більше нових нейронів народжується; Правильне харчування : обмеження калорій, перерви між прийомами їжі, чорний шоколад, чорниці, Омега-3, ненасичені жирні кислоти;

: обмеження калорій, перерви між прийомами їжі, чорний шоколад, чорниці, Омега-3, ненасичені жирні кислоти; Тверда їжа : японські вчені довели, що м'яка їжа порушує нейрогенез, а їжа, яка потребує жування, пришвидшує.

: японські вчені довели, що м'яка їжа порушує нейрогенез, а їжа, яка потребує жування, пришвидшує. Фізична активність: тут усе залежить не від інтенсивності чи складності фізичних навантажень, а, ймовірно, від того, наскільки активний спосіб життя ви ведете. Рух спрямовує потік крові до мозку, а отже, пришвидшує процес народження нових клітин.

Негативно впливає на нейрогенез стрес і поганий сон, це пригнічує утворення нових нейронів.

Позитивним є той факт, що з віком нейрогенез сповільнюється (за деяками дослідженнями в чотири рази), але не припиняється.

Хочете змінити якість і тривалість життя – поставтесь до питання утворення нових нейронів серйозно – через власний спосіб життя.

Хороший нейрогенез – хороша пам'ять і яскраві емоції.

Автор: Наталія Кадя

Джерело: Facebook

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