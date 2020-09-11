Папа Римський Франциск говорить про секс та їжу як про подарунки від Бога. Більше того, насолоджуватися ними не гріховно попри те, що в минулому в церкві казали протилежне.

Задоволення надходять до людей безпосередньо від Бога. Про це Франциск заявив у інтерв’ю італійському письменнику Карло Петріні для книги "Terra Futura", повідомляє New York Post.

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Що Папа Римський говорить про секс та їжу

Задоволення надходить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське та не якесь інше. Воно просто божественне,

– сказав понтифік.

Франциск додав, що минуле засудження церкви смакових та сексуальних задоволень – це "надмірна моральність та неправильне тлумачення християнських послань". На його думку, погляди, які заперечують такі важливі аспекти людського життя, завдали величезної шкоди. І це можна відчути навіть сьогодні.

На думку Папи, задоволення від їжі існує для того, щоб зберегти здоров'я. Своєю чергою, сексуальне задоволення робить любов прекрасною та гарантує збереження видів.

На думку Папи, у світі є більші проблеми

В інтерв'ю Франциск також відзначив, що у світі існують набагато більші проблеми, про які слід молитися. До них належать зміна клімату, вирубка лісів та надмірне споживання.

Папа Римський закликає людей у Ватикані та світі прислухатися до Паризької кліматичної угоди 2015 року. Він вважає, що постійне зростання та нескінченний цикл виробництва і споживання виснажують природу.

Ліси вимиваються, верхній шар ґрунту розмивається, поля руйнуються, пустелі просуваються, моря закисають та шторми посилюються. Творіння (Бога – 24 канал) стогне!

– заявив Франциск.

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