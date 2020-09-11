Папа Римський: секс та їжа – це задоволення, надіслані Богом
Папа Римський Франциск говорить про секс та їжу як про подарунки від Бога. Більше того, насолоджуватися ними не гріховно попри те, що в минулому в церкві казали протилежне.
Задоволення надходять до людей безпосередньо від Бога. Про це Франциск заявив у інтерв’ю італійському письменнику Карло Петріні для книги "Terra Futura", повідомляє New York Post.
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Що Папа Римський говорить про секс та їжу
Задоволення надходить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське та не якесь інше. Воно просто божественне,
– сказав понтифік.
Франциск додав, що минуле засудження церкви смакових та сексуальних задоволень – це "надмірна моральність та неправильне тлумачення християнських послань". На його думку, погляди, які заперечують такі важливі аспекти людського життя, завдали величезної шкоди. І це можна відчути навіть сьогодні.
На думку Папи, задоволення від їжі існує для того, щоб зберегти здоров'я. Своєю чергою, сексуальне задоволення робить любов прекрасною та гарантує збереження видів.
На думку Папи, у світі є більші проблеми
В інтерв'ю Франциск також відзначив, що у світі існують набагато більші проблеми, про які слід молитися. До них належать зміна клімату, вирубка лісів та надмірне споживання.
Папа Римський закликає людей у Ватикані та світі прислухатися до Паризької кліматичної угоди 2015 року. Він вважає, що постійне зростання та нескінченний цикл виробництва і споживання виснажують природу.
Ліси вимиваються, верхній шар ґрунту розмивається, поля руйнуються, пустелі просуваються, моря закисають та шторми посилюються. Творіння (Бога – 24 канал) стогне!
– заявив Франциск.
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Які ще прогресивні заяви робив Папа Франциск
- На початку вересня 2015 року Франциск дозволив римсько-католицьким священникам відпускати гріхи жінкам, які зробили аборт. Папа пішов проти думки консервативних кіл у католицькій церкві, які виключають будь-яку можливість відпустити такий гріх.
- 2 серпня 2016 року папа Франциск створив комісію, яка розгляне можливість для жінок ставати дияконами.
- Назвав проституцію тортурами та вибачився за її споживачів-християн.
- У 2015 році Франциск, звертаючись до десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, закликав зрівняти зарплати чоловіків та жінок.
- У жовтні 2014 року понтифік під час виступу у Папській академії наук заявив, що "Бог не є чарівником із чарівною паличкою" і погодився з теоріями еволюції та Великого вибуху.
- Заявив журналістам, що католики не повинні розмножуватися, як кролики. Сталось це у 2015 році після спілкування з колишніми вуличними дітьми, яких батьки покинули, тому що не могли їх утримувати.
- У січні 2016 року Франциск у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня зв’язку Римської католицької церкви заявив, що інтернет і соціальні мережі – це дар божий, який вимагає великої відповідальності.
- У 2016 році Папа визнав, що католицька церква повинна попросити вибачення у геїв за те, як ставилася до них у минулому.
- Зі слів друга Папи, італійського журналіста Еудженіо Скальфарі, Франциск сказав, що пекла не існує. У березні 2018 року під час розмови з журналістом понтифік сказав, що Бог прощає навіть найбільших грішників, якщо вони того хочуть. Якщо ж ні, то душі поганих людей просто зникають.