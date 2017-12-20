Пара спробувала зайнятись сексом просто в таксі: відео

В Росії трапився пікантний випадок у таксі. Пара напідпитку у Санкт-Петербурзі винайняла таксі та приступила до любощів просто у салоні авто.

Відео з цієї події опублікував сам таксист, зняте авторегістратором.

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Сам таксист при цьому поводиться цілком коректно, і не заважав любовним утіхам молодих людей. Однак, через деякий час вони вирішили перейти до більш серйозного рівня.

Тож чоловік попросив водія припаркуватись десь та покинути машину на 10 хвилин і дати парі усамітнитись. Втім, водієві така ідея не сподобалася, і він запропонував їм зняти собі для цього номер.

Пікантна подія у таксі