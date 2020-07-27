У співробітників Печерського районного суду у Києві виявили коронавірус, однак суд працює у звичному режимі.

Наразі проводять тестування на COVID-19 контактних осіб, однак суд продовжує працювати в штатному режимі, повідомляє пресслужба установи.

Важливо: В Україні зафіксували окремі спалахи коронавірусу: в ОП розповіли, де

Що робити відвідувачам Печерського суду: рекомендації

Відвідувачів просять не приходити на судові засідання, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності.

Також варто відмовитись від відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

Подати заяви чи інші звернення можна через:

поштову скриньку суду;

сервіси "Електронного суду";

за допомогою поштового зв’язку;

електронної пошти [email protected];

факсу тощо.

Дізнатись про стан справи можна за телефонами, що розміщенні на сайті суду.

Станом на 27 липня в Україні зареєстрували 65 656 хворих на коронавірус, за добу захворіло 829 людей. Від початку пандемії в країні померли 1616 хворих, одужали 36 122 людини. У Києві загалом 7166 випадків захворювання, за останню добу — 132 хворих.