Пенсіонера підозрюють у розбещенні другокласниці на Тернопільщині
Мешканець Кременеччини чіплявся до семирічної дівчинки. Це побачив брат потерпілої і повідомив у поліцію.
Дівчинка знала кривдника, оскільки він мешкає неподалік від них, повідомляє поліція Тернопільської області.
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60-річний чоловік пригостив другокласницю солодощами, відвів у сторону, неподалік будинку, де почав гладити дитину по інтимних частинах тіла. У цей час до них підійшов чотирнадцятирічний брат.
Пенсіонера затримали. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв.
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