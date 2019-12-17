Пенсіонера підозрюють у розбещенні другокласниці на Тернопільщині

Мешканець Кременеччини чіплявся до семирічної дівчинки. Це побачив брат потерпілої і повідомив у поліцію.

Дівчинка знала кривдника, оскільки він мешкає неподалік від них, повідомляє поліція Тернопільської області.

Читайте також: Зґвалтував і вимагав гроші: дев'ятнадцятирічний мешканець Києва познущався над школяркою

60-річний чоловік пригостив другокласницю солодощами, відвів у сторону, неподалік будинку, де почав гладити дитину по інтимних частинах тіла. У цей час до них підійшов чотирнадцятирічний брат.

Пенсіонера затримали. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв.