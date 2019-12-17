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      Пенсіонера підозрюють у розбещенні другокласниці на Тернопільщині

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      Пенсіонера підозрюють у розбещенні другокласниці / Shutterstock

      Мешканець Кременеччини чіплявся до семирічної дівчинки. Це побачив брат потерпілої і повідомив у поліцію.

      Дівчинка знала кривдника, оскільки він мешкає неподалік від них, повідомляє поліція Тернопільської області.

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      60-річний чоловік пригостив другокласницю солодощами, відвів у сторону, неподалік будинку, де почав гладити дитину по інтимних частинах тіла. У цей час до них підійшов чотирнадцятирічний брат.

      Пенсіонера затримали. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Тернопільська область Згвалтування
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