Зґвалтував і вимагав гроші: дев'ятнадцятирічний мешканець Києва познущався над школяркою

У Києві затримали злочинця, який зґвалтував 11-річну дитину. Після цього погрожував опублікувати її оголені фото в Інтернеті, якщо дівчинка не дасть йому гроші.

Поліція встановила, що хлопець неодноразово надсилав дівчині повідомлення сексуального характеру. Також, він змушував її надсилати йому свої оголені фото, повідомляє "Київ Власть".

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Злочинець спонукав 11-річну дитину вживати з ним наркотичні та психотропні речовини. При зустрічі, переконавшись, що дитина не може чинити опір, хлопець змусив дівчинку роздягнутись та зґвалтував її. Далі, зловмисник вимагав гроші за те, щоб він не розмістив її оголені фото в Інтернеті.

Правоохоронці затримали ґвалтівника. Незабаром йому буде обраний запобіжний захід.