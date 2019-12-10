Изнасиловал и требовал деньги: девятнадцатилетний житель Киева надругался над школьницей
В Киеве задержали насильника, который изнасиловал 11-летнего ребенка. После этого угрожал опубликовать ее обнаженные фото в Интернете, если девочка не даст ему деньги.
Полиция установила, что парень неоднократно посылал девушке сообщения сексуального характера. Также, он заставлял ее присылать ему свои обнаженные фото, сообщает "Киев Власть".
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Преступник побудил 11-летнего ребенка употреблять с ним наркотические и психотропные вещества. При встрече, убедившись, что ребенок не может сопротивляться, парень заставил девочку раздеться и изнасиловал ее. Далее, злоумышленник требовал деньги за то, чтобы он не разместил ее обнаженные фото в Интернете.
Правоохранители задержали насильника. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.