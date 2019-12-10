12:02
10 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:09, 9 декабря
      Вєсті.UA
      21:01, 9 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Изнасиловал и требовал деньги: девятнадцатилетний житель Киева надругался над школьницей

      130 Читати новину українською
      Девятнадцатилетний житель Киева изнасиловал школьницу / subbota.ua

      В Киеве задержали насильника, который изнасиловал 11-летнего ребенка. После этого угрожал опубликовать ее обнаженные фото в Интернете, если девочка не даст ему деньги.

      Полиция установила, что парень неоднократно посылал девушке сообщения сексуального характера. Также, он заставлял ее присылать ему свои обнаженные фото, сообщает "Киев Власть".

      Читайте также: Пьяный отец изнасиловал свою 12-летнюю дочь

      Преступник побудил 11-летнего ребенка употреблять с ним наркотические и психотропные вещества. При встрече, убедившись, что ребенок не может сопротивляться, парень заставил девочку раздеться и изнасиловал ее. Далее, злоумышленник требовал деньги за то, чтобы он не разместил ее обнаженные фото в Интернете.

      Правоохранители задержали насильника. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

      В России назвали место проведения следующей нормандской встречи
      сегодня
      1010
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Дети и несовершеннолетние Изнасилование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:55 Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
      Ярослав Погарський 114
      сегодня , 11:30 Смертельні пожежі в Одесі: чи наведе Труханов лад у місті
      Дмитро Гнап 18
      сегодня , 10:06 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 349
      сегодня , 07:30 Нормандская встреча в Париже: что известно о результатах и последствиях
      Євгенія Мазур 3470
      сегодня , 07:03 Рэкет и миллионеры-бандиты: как Зеленский будет бороться с криминалитетом
      556
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук