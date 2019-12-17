Пенсионера подозревают в развращении второклассницы на Тернопольщине
Житель Кременеччины приставал к семилетней девочке. Это увидел брат потерпевшей и сообщил в полицию.
Девочка знала обидчика, поскольку он живет недалеко от них, сообщает полиция Тернопольской области.
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60-летний мужчина угостил второклассницу сладостями, отвел в сторону, неподалеку от дома, где начал гладить ребенка по интимным частям тела. В это время к ним подошел четырнадцатилетний брат.
Пенсионера задержали. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.
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