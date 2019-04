Міністерство оборони США домовилося з будівельними компаніями про зведення стіни. Загальна сума всіх укладених контрактів складає 976 мільйонів доларів.

У відомстві зазначили, що до жовтня 2020 р стіна з'явиться у штаті Нью-Мексико. Загородження зведе компанія SLSCO Ltd з Техасу. Barnard Construction Co. Inc. з Монтани займеться будівництвом ділянки в Арізоні і закінчить свої роботи у вересні того ж року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США виділить мільярд доларів на зведення стіни вздовж кордону США з Мексикою. Тере стало відомо, що вже укладено конкретні угоди та встановлено кінцеві терміни виконання замовлення.

Виділених грошей має бути достатньо для того, аби спорудити стіну завдовжки 91 кілометр в районі Ель-Пасо в Техасі і встановити там освітлення.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою стало однією із головних передвиборчих обіцянок президента Трампа. Її спорудження викликало безліч суперечок у конгресі. Конгресмени були незадоволені високою вартістю фінансування проекту – 5,7 мільярдів доларів.

Трамп не зміг домогтися виділення грошей з держбюджету і почав шукати додаткове фінансування з інших джерел. Щоб проект був реалізований, президент США ввів режим надзвичайного стану, який заблокували конгресмени. Трамп наклав вето на рішення конгресу.

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан згодом дав дозвіл на використання майже 1 мільярда доларів з грошей міністерства оборони США на будівництво кількох ділянок стіни.

Для чого Трампові стіна?Чимало людей хочуть потрапити до США , утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Тож американський президент розглядає спорудження стіни на кордоні з Мексикою як один із способів боротьби з нелегальною міграцією. Саме будівництво стіни на кордоні між державами було однією з передвиборчихобіцянок президента.



У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам , які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.