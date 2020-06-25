Антон Геращенко вважає, що переатестація в українській поліції більше нагадувала судилище. Проблема із набором нових людей актуальна і для Кагарлика, де сталось зґвалтування у місцевому відділку поліції.

Є окремі люди з вкрай низьким рівнем, про це заступник міністра внутрішній справ сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

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"Але рівень зарплат у сільській місцевості такий, що ти не знайдеш ідеальної людини. От, як знайти в Кагарлику абсолютно чистих людей на зарплату в 15 тисяч гривень?" – сказав він.

Геращенко додав, що в МВС "намагаються відбирати кращих та створювати їм умови". За його словами, якщо комусь щось не подобається, "будь ласка, приходьте до нас працювати".

"Ми втратили величезну кількість хороших людей"

Заступник глави МВС вважає, що переатестація, проведена у 2016 році, була "судилищем". Її ініціювала Хатія Деканоїдзе – тодішня керівниця Нацполіції.

Вона керувала поліцейською академією тримільйонної країни (Грузії – 24 канал). Вона прийшла сюди з радниками, які порекомендували зробити переатестацію, але переатестація з хорошої ідеї негайно перетворилася на судилище,

– пояснив Геращенко.

Він вважає, що втратили "величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих".

"Є люди, які займаються прослуховуванням або стеженням, а їх питають: де ви працюєте, як ви працюєте. Але вся їх робота є секретною, і щоб таку людину навчити, треба її п'ять років готувати – а її просто так викидали. Ми їх потім відновлювали на апеляційних комісіях", – додав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що в оцінці поліцейських брали участь упереджені люди. Ще одна проблема – завдання на тестуваннях, які правоохоронці вперше бачили.

Як можна оцінювати людей заздалегідь упереджено: що все, людина є злочинцем, тільки тому, що вона у поліції?! Хлопці, у нас є проблеми, але працювати-то з ким? Ми що з Марсу привеземо людей, або академіків наймемо за цю зарплату?

– наголосив він.

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