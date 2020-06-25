Как найти абсолютно чистых на 15 тысяч? – Геращенко о Кагарлыке и переаттестации
Антон Геращенко считает, что переаттестация в украинской полиции больше напоминала судилище. Проблема с набором новых людей актуальна и для Кагарлыка, где произошло изнасилование в местном отделении полиции.
Есть отдельные люди с крайне низким уровнем, об этом заместитель министра внутренний дел сказал в интервью "РБК-Украина".
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"Но уровень зарплат в сельской местности такой, что ты не найдешь идеального человека. Вот, как найти в Кагарлыке абсолютно чистых людей на зарплату в 15 тысяч гривен?" – сказал он.
Геращенко добавил, что в МВД "стараются отбирать лучших и создавать им условия". По его словам, если кому-то что-то не нравится, "пожалуйста, приходите к нам работать".
"Мы потеряли огромное количество хороших людей"
Заместитель главы МВД считает, что переаттестация, проведенная в 2016 году, была "судилищем". Ее инициировала Хатия Деканоидзе – тогдашняя руководительница Нацполиции.
Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны (Грузии – 24 канал). Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище,
– пояснил Геращенко.
Он считает, что потеряли "огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих".
"Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали. Мы их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях", – добавил Геращенко.
Заместитель министра отметил, что в оценке полицейских принимали участие предвзятые люди. Еще одна проблема – задачи на тестированиях, которые правоохранители впервые видели.
Как можно оценивать людей заранее предвзято: что все, человек является преступником, только потому, что он в полиции?! Ребята, у нас есть проблемы, но работать-то с кем? Мы что с Марса привезем людей, или академиков наймем за эту зарплату?
– подчеркнул он.
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Изнасилование в Кагарлыке: основное
- Из-за жутких историй, связанных с правоохранителями, общественность призывает главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку. Шоком стала история из Кагарлыка – женщина заявила, что тамошние работники полиции ее избили и изнасиловали.
- Она обратилась в больницу 24 мая 2020 года. Накануне, 23 мая, его вызвали в Кагарлыкское отделение полиции на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
- После признания женщины, 25 мая 2020 года сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двоих полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Полицейских уволили из органов и взяли под стражу.