Антон Геращенко считает, что переаттестация в украинской полиции больше напоминала судилище. Проблема с набором новых людей актуальна и для Кагарлыка, где произошло изнасилование в местном отделении полиции.

Есть отдельные люди с крайне низким уровнем, об этом заместитель министра внутренний дел сказал в интервью "РБК-Украина".

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"Но уровень зарплат в сельской местности такой, что ты не найдешь идеального человека. Вот, как найти в Кагарлыке абсолютно чистых людей на зарплату в 15 тысяч гривен?" – сказал он.

Геращенко добавил, что в МВД "стараются отбирать лучших и создавать им условия". По его словам, если кому-то что-то не нравится, "пожалуйста, приходите к нам работать".

"Мы потеряли огромное количество хороших людей"

Заместитель главы МВД считает, что переаттестация, проведенная в 2016 году, была "судилищем". Ее инициировала Хатия Деканоидзе – тогдашняя руководительница Нацполиции.

Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны (Грузии – 24 канал). Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище,

– пояснил Геращенко.

Он считает, что потеряли "огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих".

"Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали. Мы их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях", – добавил Геращенко.

Заместитель министра отметил, что в оценке полицейских принимали участие предвзятые люди. Еще одна проблема – задачи на тестированиях, которые правоохранители впервые видели.

Как можно оценивать людей заранее предвзято: что все, человек является преступником, только потому, что он в полиции?! Ребята, у нас есть проблемы, но работать-то с кем? Мы что с Марса привезем людей, или академиков наймем за эту зарплату?

– подчеркнул он.

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